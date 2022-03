En la lista de celebridades que ingresaría en la pasada edición de ”La casa de Los Famosos “ se encontraba el actor Christian Estrada, por alguna razón, el artista no ingresó a la competencia ¿Qué sucedió?

Para sorpresa de todos, el día del estreno de la competencia, Christian fue reemplazado de último momento por Alicia Machado. El equipo de producción afirmó que habían decidido sacar al modelo porqué violo las medidas de aislamiento al acudir al hospital donde nació su hijo.

En esa oportunidad,el exparticipante de Guerreros 2020, Christian Estrada aseguró que lo sacaron del proyecto por ir al nacimiento de su bebé, pese a que tenía el permiso de la producción.

¿Ustedes creen que yo dejaría la oportunidad sabiendo lo que implica este proyecto? ¿Yo cambiaría de opinión el mismo día que inicio el programa? Ya lo tenía meditado y platicado con mi pareja y como todos, estaba listo para iniciar el día de hoy en el reality. Así como están sorprendidos, lo estoy yo”, afirmó Christian en una historia en Instagram.





Play



Sacan a Christian Estrada de la casa de los famosos Contacto: facebook.com/megustapues/ vayainteresante.com 2021-08-25T02:48:57Z

La produccion de “La Casa de Los Famosos” decidió sacar al modelo mexicano por romper las reglas y no cumplir con los protocolos de seguridad contra el COVID. El animador Héctor Sandarti, expresó en el programa que Christian había quedado fuera, debido que “rompió la burbuja de protección COVID” por lo que se quedaría con su pareja y su hijo en su casa.





Play



Video Video related to ¿por qué christian estrada no participó en “la casa de los famosos”? 2022-03-20T08:35:33-04:00

Recordemos que en el estreno de ‘La Casa de Los Famosos’ causó gran sorpresa entre el público la gran ausencia de Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, pues en su lugar, apareció Alicia Machado, quien fue confirmada a pocas horas antes de que se emitiera el primer episodio del reality show. De esta manera, surgió la duda de las razones por las que el modelo dejó el nuevo programa de Telemundo a solo siete días de que se había anunciado su participación.

Aunque se rumoró que realmente los intereses de la producción hacia Christian se dio por su vínculo con su exnovia Frida Sofia, pues no se llegó a una negociación para que la artista mexicana ingresara a la casa. Debido a esto, él (Christian) perdió atractivo ya que no lograrían los altos números de rating que esperaban con la tensión que ambos generarían en la pantalla chica.

El escándalo de Christian Estrada





Play



Frida Sofía recibe mensaje fulminante de Christian Estrada, su ex | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Christian Estrada demuestra que no le teme a las amenazas de su ex, Frida Sofía, y le dedica unas contundentes palabras, ¿habrá demanda?. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2020-08-11T23:51:37Z

Christian Estrada es un actor y modelo mexicano, se dio a conocer en los medios de comunicación gracias a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien lo señaló por supuestamente tener una relación con su madre. “Por este medio de la presente quiero expresar que un servidor no tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación sentimental con la señora Alejandra Guzmán, a ella al igual que ustedes les expreso todo mi respeto”, dijo en un comunicado publicado en Instagram en mayo de 2019 sobre esas declaraciones .