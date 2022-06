Osvaldo Ríos rompe el silencio sobre “el beso de Judas”

La Casa de Los Famosos 2 está que explota y cada vez quedan menos concursantes dentro del juego. Esta semana el séptimo habitante que abandonó la competencia fue el actor, Osvaldo Ríos, el actor aclara todos los rumores sobre “el besos de Judas” o también conocido como “el beso de la muerte”.

Osvaldo Rios le da un beso en la boca a Salvador Zerboni

Durante la transmisión del 20 de junio vimos cómo Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Lewis Mendoza y Daniella Navarro se despedían de sus compañeros para ingresar al Zoom, en ese momento, Osvaldo Ríos se acerca a Zerboni y le dijo al actor que si regresaba, “ jugara limpio y de frente”.

Osvaldo besa a Zerboni | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Zerboni recibe un beso de Osvaldo en la boca y le declara la guerra en La Casa de los Famosos 2. Laura reacciona en contra de Zerboni y Rafa.

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le expresó Osvaldo Ríos a Salvador Zerboni después de besarlo en la boca el cual es conocido como “el beso de la muerte” o “el beso de Judas”, es la señal que da el capo de la mafia italiana y significa que un miembro de la familia del crimen ha sido marcado para morir, por lo general, como resultado de alguna traición recibida.

¿Este acto hizo que Osvaldo saliera de la competencia ?

Parece que este beso fue el inicio de una muerte anunciada, luego de que Zerboni llega del confesionario porque fue salvado por los televidentes comenzó una guerra de personalidades, Osvaldo Rios se encontraba muy decepcionado por la actitud del actor mexicano. Aunque en una entrevista con el programa “Hoy día” Ríos considera que su salida también se generó porque la gente se preocupaba por su salud y no fue del todo por su problema con Zerboni.

Osvaldo Ríos habla sobre su salida del show | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. El actor puertorriqueño revela que el problema que tiene en su pierna preocupó mucho a la audiencia de 'La Casa de los Famosos 2'. Además, explica las fricciones que tuvo con Salvador Zerboni y de quién es su favorito para ganar el reality show.

“Yo me siento muy satisfecho, muy contento porque creo que en las siete semanas que estuve demostré mi sinceridad, mi lealtad, hice que la gente conociera al verdadero Osvaldo”. Comentó el actor muy emocionado por su salida y el legado que dejó dentro de la competencia. A su vez, el artista puertorriqueño no considera que su acto con Zerboni fue el causante de su salida. “No, no creo, si hubiera sido por eso el hubiera salido mucho antes que yo siempre he aclarado que el gesto que tuve con el fue un piquito de sinceridad”. Aunque esta estrategia utilizada por Ríos fue una manera de demostrar todas las veces que el actor se sintió traicionado por Zerboni.

El legado de Osvaldo dentro de la competencia se basó en el respeto, sinceridad y honestidad y el puertorriqueño dejó un gran legado dentro de la competencia y su conducta intachable lo cataloga como uno de los mejores concursantes de esta edición.