Osmel Sousa sin nada, el destape que conmocionó el mundo de la belleza [FOTO]

Osmel Sousa posó sin nada en una sesión de fotos, en un destape que conmocionó el mundo de la belleza en su momento. Las imágenes no se hicieron públicas hasta mucho después, pero aun así desataron todo un escándalo y seguirán haciéndolo una vez que entre a La Casa de Los Famosos, el reality de Telemundo que entra en su tercera temporada este 17 de enero.

Eso de sin nada significa lo que te imaginaste, completamente desnudo. El Zar de la Belleza no tenía ni una hoja de parra cuando posó como Adán, pero eso sí, se veía fabuloso y tenemos una de las fotos de la histórica sesión.

El desnudo de Osmel Sousa

El rey de las reinas de belleza se convirtió en el rey del destape en su querida Venezuela, que aunque no es el país donde nació Osmel Sousa, fue donde salió del closet e hizo una carrera tan espectacular, que se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de los concursos de belleza.

El Zar de la Belleza puso su confianza en los años 70 en el lente del fotógrafo venezolano José Sigala, quien es tan reconocido que hasta tiene parte de su obra en el MoMa, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York, el más famoso del mundo.

Claro, esa muestra no incluye la foto de Osmel desnudo que verás a continuación. ¡Prepárate!

Miren k belleza lo k tenia escondidito jjjj pic.twitter.com/EaxYBeae3d — maria garcia (@mg453) March 12, 2015

Se ha mantenido bastante bien ¿verdad? No hay que olvidar que Osmel Sousa será el participante de más edad en la historia de La Casa de Los Famosos. El hacedor de misses dijo haberse sentido inspirado por la experiencia de Laura Bozzo en la segunda temporada, aunque lleva semanas preparándose para evitar verse “desarreglado” como ella durante las transmisiones. “El público me conoce como El Zar de la Belleza y no los quiero desilusionar”, explicó en entrevista con AhoraMismo.com.

Osmel Sousa en La Casa de los Famosos 3

La cuenta regresiva para el inicio de la tercera temporada de LCDLF comenzó con esta poderosa imagen de uno de los participantes que más promete entretenimiento, polémicas y controversias.

Osmel Sousa ha dejado muy claro que pondrá orden en La Casa y hasta se llevará un artefacto para ayudarse a cumplir con su objetivo. El creador de misses más importantes del mundo hispano ha prometido que no permitirá la suciedad ni los malos comportamientos. “Todos los que me conocen saben como soy”.

Play

Osmel Sousa revela sus planes para poner orden en La Casa de Los Famosos El "hacedor" de misses #OsmelSousa habla en #entrevista sobre sus planes para poner orden en #lacasadelosfamosos #lcdlf, como ve el #MissVenezuela y el #bulling que sufrió en su infancia y el precio que pagó por salir del closet 2022-12-26T22:36:30Z

Estamos hablando de un reto significativo, pues como ya se ha visto en ocasiones anteriores, los participantes de LCDLF3 compartirán el closet, las habitaciones y se reparten las obligaciones de la vida en común. ¿Alguien se imagina a Osmel Sousa limpiando los baños o cocinando? aEl Zar de la Belleza es muy bueno en muchas cosas, pero no se le ha visto talento para los quehaceres domésticos, aunque quién sabe si dará una gran sorpresa.

Lo que sí está más que claro es que Osmel quiere ganar el reality de la cadena Telemundo y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para lograrlo. Quizá al final de LCDLF3 terminemos conociéndolo como el domador de famosos, más que como el Zar de la Belleza. ¡Suerte!