Osmel Sousa enseña el artefacto con el que pondrá orden en LCDLF3 [ENTREVISTA]

Osmel Sousa enseña el artefacto con el que pondrá orden entre los famosos. El Zar de la Belleza dijo a AhoraMismo.com que tiene ya maletas llenas de atuendos, zapatos y accesorios para triunfar en La Casa de Los Famosos.

Para comenzar a levantar al #teamosmel, el cubano-venezolano ya ha comenzado a desfilar con sus looks y hasta con accesorios. De hecho, durante la entrevista nos dijo que lo que llevaba puesto era parte de su ajuar y hasta nos enseñó un artefacto con el que piensa llamar la atención a los que se están “portando mal”.

La armadura de Osmel Sousa

“Esto me lo estoy llevando para apuntar a los que no den la talla”, dijo Osmel. “Tengo un montón de cositas así”. El participante en la tercera temporada de LCDLF3 enseñó una especie de armadura que le cubría todo el dedo índice. Justamente perfecto para señalar, apuntar y comenzar a regañar.

Si te gustó la idea de Osmel, aquí puedes conseguir el anillo armadura .No cabe duda de que ese accesorio es maravilloso no solo como ayuda para regañar, sino que es algo que le puede dar un toque especial a un look rockero o goth, además de garantizar que todo el mundo te vaya a preguntar de en dónde lo conseguiste.

Las reglas del Zar de la Belleza en LCDLF

Con la fuerte personalidad que lo caracteriza, Osmel Sousa dejó claro que no piensa seguir las reglas de nadie, sino las que le han regido toda su vida. La principal es decir lo que piensa sin filtros, pero también no perder NUNCA “la elegancia y el glamour”.

“El público me conoce como el Zar de la Belleza y no los pienso desilusionar”, afirmó el que fuera presidente del jurado de Nuestra Belleza Latina, el reality de la cadena Univision en el que trabajó por casi una década.

Pero además, Osmel aseguró que una vez en LCDLF no está dispuesto a permitir malos modales, suciedad o desorden. “Cada quien tendrá sus cosas como quiera, pero no hay excusa para que los espacios comunes se vean feos”, indicó. Mucho menos hay espacio para abandonar los rituales de cuidado personal. “No me pienso callar si veo algo que está mal”, aseguró.

Los preparativos de Osmel Sousa

El Zar de la Belleza, al igual que sus rivales ya conocidos Paty Navidad, Arturo Carmona, Aylín Mujica, Juan Rivera y La Materialista, ya ha comenzado la cuenta regresiva para el 17 de enero, el día que deben entrar a La Casa de Los Famosos.

Entre los preparativos que está llevando a cabo están tratamientos de belleza – para verse fresco-, armar las maletas (en plural), refrescar sus conocimientos de maquillaje y despedirse de sus amigos, pues está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para quedarse hasta el final, es decir, vivir los 90 días que hay entre el inicio y la final.

Además, los participantes están haciendo entrevistas, en las que a veces les han tocado hablar de cosas complicadas, como ha sido para Osmel su experiencia de salir del closet, o el tiempo que estuvo en la cárcel, en el caso de Juan Rivera.

Aquí tienes a Osmel en sus propias palabras: