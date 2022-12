Osmel Sousa revela el precio que pagó por salir del closet [ENTREVISTA]

Osmel Sousa salió del closet en su adolescencia. Considerando que el Zar de la Belleza tiene 76 años, no es difícil imaginar cuán diferentes eran las cosas para los miembros de la comunidad LGBTQIA en aquella época.

El precio que tuvo que pagar fue muy alto, según contó en una entrevista con AhoraMismo.com. De hecho, no solo es alto, sino muy triste, por lo que el llamado hacedor de reinas de belleza celebra que las cosas hayan cambiado.

La salida del closet de Osmel

La infancia de Osmel Sousa transcurrió en el país donde nació. Los primeros años de su vida en Cuba no fueron los más felices, pues sufrió mucho bullying “por como soy”. De hecho, en entrevistas anteriores llegó a comentar como sus padres le llevaron a un médico que le recetó inyecciones para que se le volviera la voz más grave.

La situación fue tal que a los 17 años lo mandaron a Venezuela, donde tenía familia en la ciudad occidental de Maracaibo. “Entonces yo decidí no hacerle caso o a la familia, ni a nadie y ser como soy yo”, recordó. En ese momento se sintió “libre”, pero para evitar problemas, “porque en aquella época las cosas no son como ahora que las familias aceptan, he estado siempre solo”.

Una personalidad fuerte

Esa fuerza que exhibió en la adolescencia la ha mantenido a lo largo de su vida y ha sido la que le ha permitido destacarse en todo lo que ha hecho. Osmel Sousa es reconocido por su gran aporte a los concursos de belleza a nivel mundial, gracias a sus triunfos con la Organización Miss Venezuela, de la que estuvo a cargo por varias décadas.

“Hasta que llegué yo, en casi todos mandaban a las muchachas así como eran. Yo fui quien puso de moda eso de que las prepararan. Profesionalizar el proceso”, manifestó. Las técnicas que le permitieron a Venezuela ganar siete Miss Universo de la mano del Zar de la Belleza quedaron al descubierto durante sus años como el presidente del jurado en Nuestra Belleza Latina, el reality de la cadena Univision.

Èl está convencido de que esa misma actitud le permitirá ganar La Casa de Los Famosos. De hecho ya está preparando varios artefactos y accesorios con los que piensa destacarse y poner orden en el reality de la cadena Telemundo.

La belleza por encima de todo

Osmel dejó claro que tiene toda la intención de defender su título de El Zar de la Belleza, por lo que se ha mandado a hacer todo un guardarropa, que incluye interesantes conjuntos, zapatos, con mucho bling y accesorios.

También ha refrescado sus conocimientos de maquillaje, peinado y se ha hecho tratamientos en la piel para verse lo más fresco posible. “No puedo quedar mal ante mis fans. ¿No crees?”, preguntó.

De hecho, Osmel Sousa está ya listo para desafiar las reglas de LCDLF en lo que se refiere a las maletas, pues no piensa repetir ni un look de las galas de los domingos. “A mí no se me olvida de que es un programa de televisión”, subrayó. Aunque por lo que dijo se nota que también está pensando en la transmisión de 24 horas a través de las redes sociales.

Osmel Sousa revela sus planes para poner orden en La Casa de Los Famosos El "hacedor" de misses #OsmelSousa habla en #entrevista sobre sus planes para poner orden en #lacasadelosfamosos #lcdlf, como ve el #MissVenezuela y el #bulling que sufrió en su infancia y el precio que pagó por salir del closet 2022-12-26T22:36:30Z

#TEAMOSMEL

Los fans de La Casa de Los Famosos suelen defender a sus ídolos en las redes sociales y hasta pelearse por ellos. Desde ya se nota que la tercera temporada trae a grupos de fanáticos particularmente apasionados e intensos como los que apoyan a Osmel Sousa.

La etiqueta “TeamOsmel” ya está comenzando a sonar y el Zar de la Belleza no ha sido tímido a la hora de pedir apoyo. Ya tiene en el bolsillo el respaldo de Daniella Navarro que lo declaró su favorito, así como el de Alicia Machado, quien es una de sus Miss Venezuela y Miss Universo. Considerando que ambas llegaron bien lejos en LCDLF -la primera finalista y la segunda ganadora de la primera temporada -, no hay duda de que tiene una buena ventaja.

Tanto él, como sus fans y nosotros nos morimos de las ganas de que empiece el reality ya.