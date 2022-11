Niurka Marcos disfruta la soltería y destroza a Juan Vidal

Niurka Marcos está disfrutando la soltería de lo lindo y se ve espectacular, pero reconoció que está “triste”, aunque “tranquila” tras terminar su relación de cinco meses con el actor dominicano Juan Vidal, con quien hasta se había comprometido en matrimonio.

La pareja, que comenzó en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”, parecía estar disfrutando las mieles del amor hasta mediados de octubre, cuando se dejaron de seguir en las redes sociales.

Niurka Marcos explica qué pasó con Juan Vidal

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia (Khiltbo), lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”. “Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”.

Niurka Marcos está afectada

La llamada “mujer escándalo” reconoció ante las cámaras del programa mexicano “Venga la alegría” que no está en el mejor momento.

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mí … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”.

Aun así Niurka Marcos rechazó que el truene con Juan Vidal haya sido por problemas de dinero. “Él no me hizo eso. No pasó por ahí”, afirmó.

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación! 😱💔

¡La cubana nos comparte los detalles de su rompimiento! #VLA 📺 #QuieroCantarPorEllos pic.twitter.com/aqsyzjLXuU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 1, 2022

Niurka Marcos y Juan Vidal tuvieron una historia de amor corta, pero intensa

La pareja se enamoró durante su participación en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”. Los artistas formaron una mancuerna fuerte y mantuvieron su romance vivo varios meses después de que ambos salieran del reality de la cadena Telemundo.

No solo participaron en varios eventos públicos en México, sino que viajaron a Perú, donde fueron recibidos como súper estrellas. Una vez allí, Niurka Marcos y Juan Vidal decidieron hacer una luna de miel y viajaron hasta Machu Picchu, donde se juraron amor eterno y se comprometieron. Fueron ellos mismos los que contaron su decisión y publicaron imágenes del momento en sus redes sociales.

La pareja iba tan en serio, que Niurka Marcos atacó a las ex de Juan Vidal ante las cámaras de la prensa mexicana e internacional. Además, el actor dominicano convivió con los hijos de la llamada “mujer escándalo” y tenían muchos planes profesionales y profesionales.

Sin embargo, por las palabras de la artista se ve que la cara que mostraban al público no era la más auténtica y que las cosas entre ellos se estaban deteriorando a gran velocidad.

¿Por qué termminaron Niurka Marcos y Juan Vidal?

Aunque no se sabe anecdóticamente lo que pasó, sí se sabe que a mediados de octubre Niurka Marcos bloqueó Juan Vidal en Instagram y que ambos dejaron de seguirse.

Niurka dijo después que ya se habían arreglado las cosas, pero se ve que la reconciliación duró apenas días.