Niurka Marcos desahoga su rabia por Juan Vidal contra Cynthia Klitbo

Niurka Marcos demuestra que no aprendió nada de su experiencia con Juan Vidal cada vez que habla de Cynthia Klitbo. La concursante de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” ha vuelto a las andadas y volvió a atacar a la actriz mexicana por expresar su solidaridad con ella por el fin de su relación.

Mientras confesaba que aun tiene el corazón “triste” por el resultado de su relación con Vidal, Niurka Marcos hizo fuertes declaraciones sobre Klitbo, quien le expresó su solidaridad por la mala experiencia con el ahora ex de ambas.

Niurka Marcos se fue con todo contra Cynthia Klitbo

“Yo dije lo que vi sobre ella”, afirmó Niurka Marcos cuando la prensa le preguntó qué opinaba de lo que Cynthia Klitbo había dicho sobre ella, ante su ruptura con el actor dominicano Juan Vidal, con quien la actriz también estuvo en una relación amorosa.

“Ahora se está queriendo colgar de mí (momento), pero es una mujer tóxica”, agregó.

Lo cierto es que Cynthia Klitbo nunca parece haberse querido meter en la polémica y mucho menos en la relación entre Niurka Marcos y Juan Vidal. Se vio en medio de la situación cuando el actor dominicano se negó a pagarle el equivalente a 7.000 dólares que le había prestado cuando eran pareja.

Ante el fallo de Vidal de pagarle, Klitbo lo demandó ante la justicia mexicana, lo que provocó la ira de Niurka. Ambos ya habían salido en ese momento de “La Casa de Los Famosos”, donde habían comenzado una relación amorosa. Los insultos contra la actriz mexicana fueron violentos e intensos. Le dijeron desde “ardida” y “lesbiana” hasta “mentirosa”.

Eventualmente, Vidal canceló su deuda con Klitbo y todo parecía en paz hasta que la artista cubana reveló que su relación con el dominicano había terminado. “La anaconda no tiene nada en la cabeza”, ha dicho al hablar de las razones que la llevaron a romper con su ahora ex.

Cuando le preguntaron sobre qué opinaba de la ruptura entre Niurka y Juan Vidal, Cynthia Klitbo dijo que no la conocía, pero le dedicó unas palabras:

“Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que en verdad la merezca. No la debe estar pasando nada bien, porque la verdad es que es una mujer muy apasionada y muy entregada”.

“Te voy a decir algo, yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar”.

La artista le recordó a su colega que sí se conocían

“Si yo hubiera sido Cynthia, como yo la conozco, ella dijo que no me conoce y mis bebenius (fans) me tiraron para allá arriba la novela que hicimos juntas, o sea, eso fue una arrogancia muy fuera de lugar, aparte de que cuando trabajamos yo era la mujer del productor, era co-protagónica, y ella era la antagónica, era mi subordinada la pendej*”.