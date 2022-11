Niurka Marcos explota en llanto por Juan Vidal

Niurka Marcos explotó en llanto en las redes sociales por el dolor que le causó la ruptura con Juan Vidal. El amor que la artista cubana conoció en la segunda temporada de “La Casa de Los famosos” se han transformado en una herida que parece dura de sanar.

La llamada “Mujer escándalo” conmovió a muchos de sus seguidores. Otros no la pensaron dos veces antes de criticarla por su estallido de tristeza. Sin embargo, nadie pareció quedar inmune al momento en el que Niurka se descolocó y rompió a llorar durante una entrevista con Univision.

El actor dominicano no se ha pronunciado sobre el truene de su romance con Niurka Marcos. Eso, sumado a las duras palabras que le ha lanzado la cubana deja más que claro que el fin de lo que parecía ser el romance más sólido del reality de la cadena Telemundo no fue ni amigable, ni tranquilo.

Entre las duras declaraciones de Niurka sobre Juan Vidal se destacan estas joyas:

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia (Klitbo), lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”

Cuando habló de “la mamá de la niña”, Niurka Marcos se refería a Natali Acosta, la madre de la única hija de Juan Vidal. Las dos viven en Miami.

“Yo lo amo, pero es un imbécil”, reconoció la artista durante la entrevista “Juan tiene un problema grave de narcisismo”.

Poco después se le salieron las lágrimas. Es primera vez que lloro, ni Juan a mí me ha visto llorar, no se lo merece”, indicó.

Aun así, afirmó que nunca me iba a arrepentir. “Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele”, afirmó y confesó que le ha rezado a su padrino ya muerto para que la ayudara a no pensar en Vidal.

Niurka Marcos toca el tema de Juan Vidal y Cynthia Klitbo

Uno de los episodios más desagradables del corto romance de los dos concursantes en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” fue las ráfagas de comentarios contra Cynthia Klitbo.

La actriz mexicana de telenovelas había tenido una relación con Vidal que terminó muy mal, además, el dominicano le debía dinero. Al salir del reality de Telemundo, Niurka fue brutal contra Klitbo.