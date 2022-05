Natalia Alcocer indignada por su nominación ¿Busca culpable?

Natalia Alcocer es una de las nominadas a eliminación de esta semana en La Casa de Los Famosos, la también conocida como “La Vikinga” está tratando de buscar respuestas a su repentina nominación, pues ella asegura que se lleva bien con todos sus compañeros ¿Qué sucedió realmente?

Natalia Alcocer ha tratado de ser en la competencia ese punto medio entre todos los participantes, ella da su punto de vista y se mantiene al margen de cualquier escándalo pero siempre va con la verdad, hemos conocido el lado más sincero de la también conocida como “La Vikinga”, ahora ella lidera la lista de nominados con Brenda Zambrano, Luis Potro Caballero y Nacho Casano. Alcocer asegura que la influencer mexicana es una persona totalmente distinta cuando está con ella y cuando se encuentra con su amiga cercana dentro del reality, Daniella Navarro.

Natalia Alcocer indignada por su nominación

Natalia en una intimida conversación con Niurka Marcos aseguró que no entiende cómo está en la lista de nominados si se lleva de maravilla con todos sus compañeros. “Yo me llevo con todos y tampoco me ayudo”, estas palabras fue en referencia a su ingreso a los nominados de la semana, pero sacando conclusiones Alcocer y Marcos llegaron al punto que el grupo de Brenda y sus compañeras fueron las responsables de que su nombre aparezca en la lista de nominados.

La casa de los famosos 2 | Natalia DECEPCIONADA BUSCA CULPABLES por su nominación #LCDLF #LACASADELOSFAMOSOS2 #LACASADELOSFAMOSOSTELEMUNDO LA CASA DE LOS FAMOSOS 24/7 Natalia Decepcionada por su Nominacion Niurka Laura Bozzo Luis 'Potro' Caballero Brenda Zambrano Toni Costa Natalia Alcocer Daniella Navarro Eduardo Rodríguez Ivonne Montero Juan Vidal Julia Gama Lewis Mendoza Nacho Casano Osvaldo Ríos Rafael Nieves Salvador Zerboni 2022-05-20T14:10:14Z

Natalia Alcocer ha estado al margen dentro de la competencia ella va de frente y sin anestesia a solucionar cualquier situación de la competencia. “El que ríe de último ríe mejor” fueron unos de los comentarios que realizó “La Vikinga” en torno a todo la tensión que se está viviendo con Brenda Zambrano y Daniella Navarro las cuales son las protegidas de Laura Bozzo.

La Casa de los Famosos 2 una verdadera telenovela de la vida real

La Casa de Los Famosos ya cuenta con 16 celebridades dentro de la competencia, la primera eliminada fue, Mayeli Alonso, pero ahora vamos a descubrir a cuál celebridad es rescatada del grupo de nominados por parte de los compañeros de la competencia. Al final el público es el que tiene la última palabra y vota para elegir quién será el próximo eliminado, cualquier comportamiento, comentario y acción dentro de la competencia puede dar un giro radical y poner en juicio la estadía de los participantes dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Hemos visto el lado más vulnerable de Niurka Marcos, su amistad con Laura Bozzo, los posibles romances que puedan surgir entre Julia Gama y Rafael Nieves, las estrategias de Nacho Casano, algunos roces de convivencia y la eliminación de Mayeli Alonso. Ahora ya conocemos los nominados a eliminación de esta semana, sin duda La Casa de Los Famosos es un programa de entretenimiento para toda la familia.