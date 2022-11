Natalia Alcocer pone en su sitio a su agresor

Natalia Alcocer logró gran proyección al participar en La Casa de Los Famosos dentro de la competencia “La vikinga” comentó sobre los maltratos que vivió por parte de su expareja luego de separarse y denunciar violencia doméstica.

Natalia Alcocer es una famosa conductora y modelo mexicana que durante su convivencia dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana abogó por darle un ejemplo a sus tres hijas y también su motivo para llevarse los 200 mil dólares en efectivo, al salir de la competencia, denunció ante la fiscalía de la ciudad de México las agresiones que sufrió cuando estaba junta al mexicano Juan José Chimal pariente del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Natalia Alcocer insulta al padre de sus hijas

“¡Estúp*do! deberías de dar gracias que tus hijas tiene una madre como yo… deberías estar besando el put* piso donde caminamos por que la vida que tienen tus hijas y la poca estabilidad que dices que tienen, la tienen por mi, por mi trabajo y por que me parto la put* madre”, expresó Natalia.

La mexicana utilizó frases despectivas para dirigirse a su expareja, aunque “La Vikinga” se sintió orgullosa de darle un buen ejemplo a sus hijas además las pequeñas también se encuentran en medio de esta discusión porque su padre las manipula cada vez que tienen contacto con su progenitor, recordemos que Juan José Chimal y Natalia Alcocer iniciaron una relación en 2015 y tiempo después tuvieron a sus hijas.

Natalia Alcocer no se queda callada y quiere ser ejemplo para otras mujeres que viven violencia doméstica

Natalia Alcocer siempre utiliza sus redes sociales para denunciar el maltrató que sufrió cuando vivió con el empresario además de denunciar que fue víctima de violencia “No logro entender, yo creo que el único mensaje que quiero compartir y que quede hoy aquí claro, y que sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo, es que no entiendo cómo alguien puede hacer esto, por molestar a la mamá”.

Natalia Alcocer exhibe fuertes videos sobre su ex pareja | Vivalavi #Multimedios #Vivalavi Para mas información, videos exclusivos, galerías de fotos y más Visita nuestra página oficial multimedios.com 2022-09-22T20:00:12Z

Este caso ha llegado hasta la fiscalía pero Natalia se ha sentido desprotegida por el poder que tiene su expareja. Asimismo, Natalia quiere ser referencia para otras mujeres que pasa por su misma situación. “Sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo y es mucha frustración no saber a dónde correr, a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle. Cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas. No estoy pidiendo nada más”. Alcocer vivió 6 años al lado de esta persona pero parece que su convivencia fue un calvario y ahora ha decidido luchar para que se haga justicia en relación a este caso.