Natalia Alcocer fue arrestada con siete meses de embarazo

La ex participante de La Casa de los Famosos fue arrestada este martes 28 de marzo de 2023. Natalia Alcocer, quien formó parte de la segunda temporada de dicho show, anunció su arresto a través de un en vivo en su Instagram.“Bueno aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Tengo un arresto, me están arrestando, me están esperando”, se escucha decir a Natalia, quien se encontraba acompañada de su padre.

Natalia acudió a una cita a los juzgados familiares para saber la pensión alimenticia de sus hijas. Pues ella había acusado al papá de sus hijas por pensión alimenticia debido a que en 22 meses no ha dado nada para ellas. Pero la ex habitante de LCDLF se llevó la sorpresa que tenía una orden de arresto. Según su ex pareja Juan José Chimal declaró que no ha tenido convivencia con sus hijas. Por lo que Natalia fue arrestada. “Me voy a ir 12 horas, me van arrestar. No me han notificado porque yo ya no vivo ahí. Bueno chicos esto es lo que está pasando”, dijo Natalia. “Este jot…no salió…tenía todo planeado (refiriendose que este video que subió se hiciera viral y pedirle ayuda tanto a Omar García Hartuch, secretario de Seguridad Ciudadana y a Claudia Sheinbaum la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México”.

Natalia Alcocer está embarazada

Lo que no muchos saben es que Natalia Alcocer está embarazada. “Ella tiene un embarazo de siete meses y medio, y no lo había dicho justamente para evitar que esto pudiera complicar más las cosas con el padre de sus hijos, está embarazada, se los repito, de siete meses y medio, y en este momento se la están llevando detenida por supuestamente no poner a sus hijas en la dirección de convivencia”, informó Flor Rubio de Venga la Alegría. Y añadió: “la detención se suscitó porque al parecer no había puesto a sus hijas en el lugar correcto para la convivencia familiar, pero ella refiere que la dirección que trae la autoridad es distinta a su dirección en este momento”.

¿Quién es Michael Cohn Del Real, el novio de Natalia?

La nueva pareja de Natalia Alcocer es el actor y modelo venezolano, Michael Cohn Del Real, el cual se encuentra radicado en México y tiene una relación con la mexicana y también se ha hecho cargo de manera positiva de las tres hijas de la actriz y modelo mexicana.