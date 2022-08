Filtran chat del novio de Mayeli Alonso, el cual revela fuertes secretos de su intimidad

Mayeli Alonso sigue dando tema de que hablar y ahora por parte del programa “Chisme no like” que sacaron a la luz unos chat de la pareja actual de la empresaria mexicana que lleva por nombre, Edgar Torres, el cual le estaba siendo infiel con una joven de 22 años.

Mayeli Alonso es conocida por ser la exesposa de Lupillo Rivera, también por su carrera de empresaria en el mundo de la belleza y ahora es una mujer de los reality debido a su participación en La Casa de Los Famosos y en Rica, Famosa, Latina. La mexicana se encuentra en el ojo del huracán luego de estar envuelta en unas fuertes conversaciones que pone al descubierto su intimidad.

Mayeli Alonso envuelta en una polémica

Play

GORDA! MAYELI ALONSO 8ULLI4D4 X su novio – PANINI mancha la memoria de KARLA LUNA – Chisme No Like

Todo este revuelo comenzó en el programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, “Chisme no like”, en el cual leyeron una conversación que filtraron del novio de Mayeli Alonso, Edgar Torres, donde aseguran que la pareja de la mexicana el cual reveló a la chica con quien conversaba, que Mayeli no solo estaba pasada de peso en su cuerpo, sino también en sus partes privadas y además dijo que tenía forma de bistec.“Esta gorda, no solo la cosita de abajo, los genitales, la tiene gorda también ¡OMG! Como la aguanta hacer un live y ella es muy fea” leyó el conductor del programa en una conversación filtrada con su novio.

Mayeli Alonso no quieren que expongan su vida

“No expongan eso de mi novio, porque si se entera Lupillo puedo llegar a tener problema con mis hijos”. Comentó en una oportunidad sobre Edgar Torres, en el programa, han sacado un historial de todos los problemas del novio de Alonso, récord policial, problemas de manutención a su vez de revelar una supuesto chat donde se expresa de una manera despectiva en contra de Alonso.

Play

REVELAMOS PLANES DE CUERNOS A MAYELI ALONSO, AMIGA, DATE CUENTA! Le respondemos- CHISME NO LIKE

Cabe resaltar que en el programa se dedicaron hablar del físico de la empresaria mexicana siendo una situación incomoda. Además de publicar las conversaciones donde también se le calificó como una “abuela tóxica”. Los conductores invitaron a Mayeli a que fuera al programa para dar su punto de vista ante toda esta situación, aunque siguieron resaltando que el joven lo único que anda buscando es fama.

Mayeli Alonso ejemplo de lucha y empoderamiento femenino

Mayeli Alonso formó parte de las diecisiete celebridades que ingresaron a La Casa de Los Famosos 2 pero su estadía fue muy corta debido a que fue la primera eliminada de la competencia. Dentro de la convivencia conocimos que Alonso es una mujer de fuerte carácter y unión femenina y sigue desmontando que pese a la polémica ella siempre está enfocada en su trabajo y bienestar de su familia.