Mayeli Alonso la primera eliminada de la segunda edición de La Casa de Los Famosos 2 no se queda callada y utiliza sus redes sociales para responderle a, Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme no like” el cual filtró unos chat donde salía a relucir el nombre de la empresaria mexicana y hablaban de sus partes íntimas.

Play

Video Video related to mayeli alonso defiende su integridad y asegura que javier ceriani es un “misógino” 2022-08-30T08:25:57-04:00

El programa conducido por, Javier Ceriani y Elisa Beristain, filtraron y leyeron una conversación del novio de Mayeli Alonso con una joven de 22 años y donde supuestamente ambos hablaban del peso y también de las partes íntimas de la empresaria mexicana que no solo estaba “gorda” sino también en sus partes privadas y la cual tenía forma de bistec.“Esta gorda, no solo la cosita de abajo, los genitales, la tiene gorda también ¡OMG! Como la aguanta hacer un live y ella es muy fea” leyó el conductor del programa en una conversación filtrada con su novio.

Mayeli Alonso se defiende en sus redes sociales: “Eres un misógino”

Estos adjetivos calificativos no fueron del agrado de Alonso y no se quedó callada ante las burlas y difamaciones del programa y decidió utilizar su cuenta de Instagram para hablar con sus más de un millón de seguidores y asegurar que el conductor argentino es un misógino. “Contigo me llevé una gran desilusión. Eres un misógino. Eres un hombre que le haces mal a las mujeres. Las denigras. Le haces muy mal. Tus comentarios le haces mal de las mujeres. Hablas muy mal. Tus comentarios han llegado a ser muy destructivos para las mujeres en este medio…. Me hubiese gustado ser un hombre para irte a partir el hocico… Eres un ser muy despreciable… Tú matas gente con tu boca. Tú eres un asesino, matas a personas con tu hocico…”. Aseguró Alonso.

Alonso se mostró muy enojada por estas declaraciones tanto así que no permitió que el conductor hiciera comentarios destructivos sobre su cuerpo y su persona y no perdió la oportunidad de calificarlo de “asesino”; donde aseguró que si fuera hombre le hubiera gustado partirle el hocico por estas palabras cargadas de burlas y destrucción. Además, en el programa tuvieron un bistec haciendo referencia a la parte intima de la empresaria.

Mayeli Alonso defiende su integridad como mujer

Mayeli Alonso ha demostrado que su bienestar y familia está delante de cualquier comentario y aunque siempre ha estado expuesta al escándalo público también trata de dar su derecho a réplica y fue lo que hizo en esta oportunidad la cual decidió responder y dejar clara la situación en torno a los comentarios del presentador de televisión el cual expuso secretos íntimos de la empresaria y además todo se baso en un supuesto chat del novio de Mayeli con una mujer que aseguraron era es su amante.