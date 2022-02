Manelyk pone fin a su relación con Jawy:¿Qué pasó?

La segunda finalista de la pasada edición de La Casa de Los Famosos, Manelyk González, puso fin a su relación con el también influencer mexicano Jawy Méndez, esta repentina ruptura se originó debido a que González no se sentía bien en pareja.





JAWY MÉNDEZ feat. MANELYK – VUELVES (VIDEO OFICIAL). Bienvenidos a mi canal de Youtube Siganme en mis redes Sociales Oficiales Facebook : Manelyk Oficial Instagram: manelyk_oficial JAWY MÉNDEZ Sigueme: Instagram: instagram.com/jawymendez_oficial/ Facebook: facebook.com/jawymendez.oficial/ Vídeo: @josemidiman 2020-06-29T23:00:11Z

Manelyk y Jawy se conocieron mientras grababan el reality Acapulco Shore y fueron pareja durante dos temporadas del programa, viviendo en constante separación, pero en el año 2019 formalizaron su noviazgo. Posteriormente en el año 2021 se comprometieron en el cumpleaños de la también cantante.





Manelyk González y Jawy: ¿Por qué terminaron su relación? | De Primera Mano #ManelykGonzález y #Jawy: ¿Por qué terminaron su relación? Ella responde #DePrimeraMano👌. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes De Primera Mano… 2022-01-27T23:46:18Z

Esta relación duró aproximadamente dos años, aunque Manelyk se encuentra en la mejor etapa de su vida como artista y empresaria, dicha ruptura no se dio por infidelidad, sino mas bien porque Mane necesitaba su espacio pese a todos las disputas y encontronazos que surgieron entre ellos.

La empresaria aseguró en La Casa de Los Famosos que Méndez siempre la quiere dejar como la mala del cuento, asegurando que ella es una mujer tranquila y prefiere ignorar su comportamiento, Manelyk no quiere tener contacto con él (Jawy) y decidió silenciarlo de sus redes sociales.





Mane plática lo que le hizo jawy siempre la hace quedar mal 😤#lacasadelosfamosos #telemundo 2021-09-26T22:29:11Z

“salí de antro ‘yo soy una vieja muy coqueta’ salgo después de que nos separamos y estoy platicando con alguien (…) me grabaron y lo subió en Instagram”, refiriéndose al comportamiento de Jawy, el cual pone en evidencia que el cantante quiere llamar la atención de la influencer mexicana.

Estoy platicando con alguien, pero en el antro, entonces hay música. ¿Pues no lo subió a Instagram? me grabaron y lo subió a Instagram así de: “Dense cuenta quién es”, como la perra. Y me puso una mi***a como: “te me caíste, Cenicienta” y yo así de: “¿qué significa?”. Me marca al otro día: “hola, ¿cómo estás, te extraño”, ¿te digo qué le dije? nada, por qué porque a mí ya me da hueva. Pero ahí se pone a llorar en redes sociales de “ay, te extraño, pobre de mí”