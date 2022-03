Manelyk hace fuertes revelaciones de su pasada relación ¿Fue infiel Jawy?

Manelyk estuvo cerca de llegar al altar con el que sería uno de sus grandes amores, su compañero de reparto Jawy, ambos se conocieron en el reality Acapulco Shore donde mantuvieron una relación de más de dos años pero repentinamente la influencer canceló su compromiso.





Play



Manelyk le tiene un mensaje a su ex | SNSerio #Multimedios #SNSerio Para mas información, videos exclusivos, galerías de fotos y más Visita nuestra página oficial multimedios.com 2022-03-04T18:00:14Z

La finalista de la pasada edición de La Casa de los Famosos, es una figura mediática y a través de sus redes sociales podemos conocer muchas facetas de su vida. Manelyk se ha caracterizado por su sensual y explosiva personalidad pero ahora cuenta algunos secretos de su pasada relación.





Play



Los anillos que regresó Manelyk | SNSerio #Multimedios #SNSerio Para mas información, videos exclusivos, galerías de fotos y más Visita nuestra página oficial multimedios.com 2022-03-04T19:30:02Z

Manelyk no se quedó callada y decidió contar las infidelidades de su expareja. En una entrevista, la estrella de televisión aseguró que si hubo una infidelidad por parte de Jawy con una persona muy cercana a su grupo de amigos.





Play



¿Qué fue Jawy para Manelyk González? | El minuto que cambió mi destino #ManelykGonzález confiesa que terminó con #Jawy estando en Colombia y no lo ha vuelto a ver desde aquel día. Él le enseñó a poner límites como mujer pero se aprovechó de eso hasta engañarla. ¡Ella nunca le fue infiel! Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook:… 2022-02-13T04:58:03Z

“Yo dije a mi jamás me va a pasar (una infidelidad)”, precisó. “(Ella) sí era muy cercana, no es famosa pero… es que no, para qué hablar. Es muy cercana al grupo”, reveló. Añadió que no valía la pena saber el nombre de la personas, sobre todo porque fueron con varias personas. “Para qué darle fama. Además, no nada más fue con una, sino con varias y la más cercana fue con ella”, dijo Mane.





Play



¡Jawy Méndez le pide matrimonio a Manelyk! #mawyring Siempre reguistrado los mejores momentos #mawyring peida de mano en el mejor lugar del munco para ver las estrellas 2021-02-22T19:28:40Z

Contó que fueron unas amigas que la ayudaron a saber sobre la infidelidad y, a pesar que no hubo pruebas, fue el mismo influencer que admitió que si la estaba engañando. “Mis amigas me contaron, pero de su propia boca salió y se lo contó a una amiga mía, o sea de ‘ve y cuéntale a Manelyk”, comentó la artista mexicana.

Su paso por Acapulco Shore

Ve la entrevista completa aquí

La influencer con más de 14 millones de seguidores en Instagram rompió el silencio y habló de lo incómodo que era grabar Acapulco Shore, la mexicana conocida por no tener pelos en la lengua se sinceró sobre como funciona tener relaciones sexuales en la casa y reveló si el entablarlas era parte del contrato.





Play



Manelyk González y su experiencia en Acapulco Shore| El minuto que cambió mi destino Mis requisitos para buscar un hombre eran: ser mayor y tener dinero, también en el reality show de #AcapulcoShore todo fue muy rápido, ahí fue donde me di cuenta que las cosas eran para mí. Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S O… 2022-02-13T03:36:24Z

“No como tal que en tu contrato diga: ‘tienes qué’, pero sí es como: ‘¿qué vas a hacer, con quién vas a estar?’ o si no tienes a alguien, ciao. Tienes que entretener, vas a eso”, dijo.Por su parte, la influencer recordó con quién entabló algo más íntimo durante su trayectoria en el reality y, aunque destacó que sí tuvo varias parejas, la mayor parte del tiempo sólo tuvo encuentros de este tipo con su ex pareja, Jawy Méndez.

Manelyk González fue una de las figuras más sonadas tras su paso por La Casa de los Famosos, pero su encuentro con el mundo del entretenimiento la dio conocer cuando comienza a formar parte del reality Acapulco Shore, ella aseguró que no fue nada fácil grabar un programa de este formato.

“En Acapulco Shore se graba 24/7 y se sale de lunes a lunes. Pero imagínate, sales diario, te emborrachas diario, llegas a la casa y agarras el after, pero tienes que estar despierto a las 9 de la mañana porque tienes que hacer el: ‘hola, ayer en el antro hice tal’”, mencionó Mane, refiriéndose a la parte de la pantalla verde donde se graban las entrevistas en el show.