La actriz, Alicia Machado, fue la máxima ganadora en la pasada edición de La Casa de Los Famosos, su paso por la competencia trajo momentos memorables para la exreina de belleza que la sigue posicionando como la favorita del público.

Tras tres meses de convivencia con 16 celebridades del mundo hispano, Machado fue la ganadora llevándose el primer lugar de la competencia. Con ello también el respaldo del público al obtener 40 millones de votos por parte de los televidentes, así como la cantidad 200 mil dólares y el deseo de comprarle una casa a su madre, sueño que ya hizo realidad.

El paso de la venezolana por la competencia generó mucha polémica entre los concursantes, desatando el odio de muchos pero también el cariño del público.Conoce aquí los mejores momentos de Alicia Machado en La Casa de Los Famosos.

Su rivalidad con Gaby Spanic





Las dos divas de la televisión protagonizaron varias peleas a gritos, pues todo esto se originó por la convivencia. Alicia Machado dejó claro en el reality que es una mujer que no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa. Por su parte, su actitud hizo que Spanic se sintiera atacada. Uno de los más fuertes altercados ocurrió en la cocina donde Gaby la llamó “grosera” por la forma en que reclamó el orden de la misma. “Sí lo dije y qué… cocina y limpia mamasita , claro hay que aplaudirte todas tus pendejadas… Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te la aguantas”, gritó Machado.

Su romance fugaz con Roberto Romano





La actriz, Alicia Machado, se mostró muy cariñosa con el actor mexicano Roberto Romano, el cual también fue etiquetado como todo un “galán” por su acercamiento con los demás participantes de la competencia. Todo ocurrió en una de las primeras fiestas en la casa al estilo latino donde entre el baile y la bebida, ambos se besaron frente a las cámaras.

Su amistad con Manelyk





Las favoritas del público sin duda fueron, Manelyk González y Alicia Machado ambas enlazaron una bonita amistad en la casa, “donde me la paso bien, ahí estoy, con gente que me aporta algo y que no me resta “. Aseguró Manelyk a lo que Alicia le respondió, “pero me caes tan bien, me caes super bien.” Fueron una de las conversaciones que traspasaron la pantalla. Su similar personalidad hizo que ambas fueran compatibles.

Su encuentro en la suite privada

Uno de los momentos más comentados en la competencia fue el encuentro íntimo entre Roberto Romano y Alicia Machado, ambos compartieron la suite privada de la competencia, encendiendo la casa y también las redes sociales.





Entre velas, rosas rojas y un jacuzzi, ambos hablaron del concurso, pero también de la fuerte atracción y el posible futuro entre ambos. Ella se expresó emocionada y no dejó de abrazar y besar al actor mexicano quién le agradeció su apoyo durante las siete semanas que estuvo en el show televisivo. El momento más emblemático fue cuando estuvieron envueltos entre las sábanas, ambos procedieron a quitarse los micrófonos, iniciando un íntimo momento.

Toda una líder





Alicia demostró que es una líder innata, pues su fuerza, personalidad y empatía siempre posicionó a la actriz como la mediadora entre todos. La exreina de belleza promovió la limpieza, asignó tareas diarias y hasta enseñó a lavar a su compañera Manelyk González. En uno de sus momentos más divertidos, compartió la limpieza del baño con Cristina Eustace y el actor Chisrtian de la Campa , los tres entre canciones y risas.





Sin duda fueron muchos los momentos emblemáticos de Alicia Machado dentro el reality show, la venezolana siempre ha demostrado a lo largo de su carrera que ella es indudablemente la reina de televisión y no tiene miedo al mostrarse sin filtros ni caretas.