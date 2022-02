Alicia Machado cumple promesa a su madre

Alicia Machado resultó la ganadora absoluta en La Casa de Los Famosos llevándose no solo el apoyo del público sino la modesta cantidad de 200 mil dólares, con ese dinero, la venezolana dejó muy claro lo que quería comprar, una propiedad a su madre, pero ¿Se hizo realidad este sueño?





En una pasada entrevista para “Hoy día“ la actriz había dicho en que le gustaría gastarse el dinero obtenido por ser la ganadora del reality de Telemundo, pues el premio estaba destinado para comprarle una casa a su madre, zapatos y joyas. Por lo que muchos se preguntaban si ya cumplió su promesa, así que la venezolana lo confesó todo.

En una entrevista para “Al rojo vivo “ Machado junto al presentador Rodner Figuera confesó que con una parte del dinero que se ganó en el reality show ya cumplió una de sus promesas, comprarle un nuevo hogar a su madre. La venezolana también aprovechó las cámaras no solo para confesar su sueño sino para mostrar la propiedad, debido a que la entrevista se hizo desde la sala de la nueva casa.





“Me siento bendecida, ella está muy feliz, pero es que mi mamá es una niña grande, mi mamá es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, yo no sería quien soy si no fuera por ella, entonces ella está feliz, ya pronto va a regresar, no conoce todavía su casa. Gracias a ella gané ese programa también, si no me hubiese cuidado a Dinorah”, aseguró la venezolana.

La casa se encuentra ubicada en una exclusiva zona de Miami y cuenta con una espectacular vista al lago, aunque no dio más detalles al respecto esto sería un sueño hecho realidad para Machado. Recordemos que durante tres meses Alicia estuvo encerrada con otros 16 participantes desatando centenares de comentarios por todo lo sucedido dentro de la competencia.

En la entrevista añadió que con el premio decidió comprarse algunos zapatos. Machado no solo cumplió una meta sino que también se encuentra feliz por sus próximas presentaciones con su obra “Yo sí soy arrecha”.

Polémica de Alicia Machado en La casa de Los Famosos

En La Casa de Los Famosos se vivieron muchos desacuerdos, uno de ellos surgió entre Alicia Machado y la actriz Gaby Spanic donde ambas se consideraban rivales dentro de la competencia, desatando la gran polémica. Las actrices vivían en una frecuente disputa para ver quién tenia la razón, declarándose la guerra dentro del reality.





No solo fueron los encontronazos con Gaby Spanic, la venezolana también vivió un intenso romance con el actor mexicano Roberto Romano, donde ambos tuvieron un fugaz encuentro dentro del reality hasta llegar a un intimo momento debajo de las sabanas.





Alicia Machado es sinónimo de éxito y su presencia en los medios de comunicación es muy bien recibida por ser una mujer transparente y sin pelos en la lengua, sin duda, la exreina de belleza será indiscutiblemente la favorita del público.