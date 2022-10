¿Por qué le cerraron la cuenta de Instagram a Manelyk?

Manelyk Gonzalez sigue posicionando como una de las influencer mexicanas con mayor proyección en el mundo del entretenimiento no sólo por ser conocida como una chica reality por su participación en “Acapulco Shore” y La Casa de Los Famosos sino también por explorar sus facetas como cantante y empresaria.

Su cuenta en Instagram tiene la cantidad de 15 millones de seguidores y además estuvo suspendida por un tiempo, informa Infobae. Por lo que en su cuenta alterna, Manelyk denunciaba lo sucedido además de lanzar indirectas algunos de sus ex compañeros de Acapulco Shore.

Cabe mencionar que Mane es conocida en el mundo de la televisión por su participación en varios realities show así como la gran proyección en su cuenta de Instagram por ser una excelente influencer.

Manelyk se encontraba cuando le cerraron su cuenta de Instagram

Manelyk se encontraba dándose unas merecidas vacaciones por Europa -donde fuimos testigos de sus increíble fotos- cuando tuvo que recurrir a su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido con su cuenta de Instagram, siendo la misma plataforma donde dijo que había hecho y los motivos no le habían sido revelados. Ahora con el perfil nuevamente en su poder, ha decidido romper el silencio y explicar lo sucedido.

“La cuenta de Instagram, o sea esta que es mía, la cerraron por seguidores falsos, sí. Yo no sé quién puede tener, bueno sí tengo varias candidatas, pero bueno se recuperó. Yo venía regresando de estos tres meses que me fui de vacaciones, pero yo sí noté que me empezó a escribir gente como árabes o así como de Tailandia, pero yo dije ‘Oh, es normal’, porque durante ese viaje conocí Rusos y demás”, explicó Mane.

A Manelyk la empezaron a escribir seguidores falsos en su cuenta de Instagram

Además la influencer mexicana comenzó a notar algo inusual en su cuenta de Instagram cuando empezó a recibir notificaciones de perfiles totalmente desconocidos, pero para el momento Mane pensó que era algo normal por la gran proyección que le estaba dando la plataforma. “Estuve con gente de todas partes del mundo. Me escribía gente de Dubai y yo decía ‘Wow, soy todo un éxito en Europa’, pero no, jamás me imaginé que eran seguidores falsos”, expresó Manely, reportó Infobae. Y añadió: “De verdad no sé quién con la capacidad económica, porque digo según yo eso no es nada barato, me pudo meter tantos seguidores falsos y quién me puede odiar tanto como para decir ‘¿Cómo chingo a esta vieja o cómo la jodo?’, pues ‘Le cierro la cuenta de Instagram”.

La gran proyección y cantidad de seguidores para la mexicana es una manera de ingreso de dinero por los servicios y los compromisos que tiene con distintas marcas, es por eso, que Mane le afectó al saber que no podía ingresar a su cuenta de Instagram “Al principio sí me afectó mucho porque pues de ahí trabajó; a lo mejor no con 80 mil marcas como me gustaría, pero de que lo voy a lograr, pero si con mis cosas”, finalizó.