Luis “Potro” Caballero y su aventura secreta ¿Quién es Angelina Pivarnick?

Luis “Potro” Caballero fue el tercer eliminado de La Casa de Los Famosos 2 y su gran proyección en el mundo de los reality show ha hecho del mexicano toda una celebridad en la televisión y redes sociales, además de explotar su faceta como animador y cantante. El “Potro” también es conocido a nivel mundial por haber tenido una aventura secreta con ,Angelina Pivarnick, la súper estrella de Jersey Shore.

Luis “Potro” Caballero y su aventura secreta con Angelina Pivarnick

Luis “Potro” Caballero es conocido por su participación en el programa Acapulco Shore su gran proyección en la pantalla chica hizo que el mexicano estuviera presente en el reality Super Shore. El espectáculo reunió a miembros del elenco de las versiones de verlos países de “Jersey Shore” para vivir en la misma casa durante un período de tiempo y debido al gran éxito del programa el mexicano también compartió cámara en el reality “All Star Shore”, siendo este el detonante de la aventura que ambos tuvieron.

Play

All Star Shore | Official Trailer | Paramount+ On All Star Shore, the world's biggest reality superstars from some of television's most iconic series come together for an epic vacation at the ultimate shore house, to battle it out for a cash prize and global bragging rights. On this first-of-its-kind party competition series, stars of shows like "Jersey Shore," "Love Is Blind," "RuPaul's… 2022-06-13T19:32:56Z

Luis “Potro” Caballero se ha caracterizado por su gran sentido del humor, carisma y empatía con el público y tras su paso por La Casa de Los Famosos 2 fue una gran plataforma para que el mexicano proyectara aún más su talento en el mundo del entretenimiento. Asimismo, la proyección mundial del mexicano también estuvo manchada por el escándalo donde se aseguró que Luis Caballero mantuvo una aventura con la súper estrella,Angelina Pivarnick, mientras ella se encontraba casada con Chris Larangeira.

Play

Potro Caballero ¿salió con Angelina? Potro y Karime ¿revivieron su amor? #allstarshore Potro Caballero nos habla de su participación en el reality All star shore y cómo fue para él grabar totalmente en inglés. Potro confiesa cómo fue su reencuentro con Karime después de dos años de no grabar juntos ¿revivieron su amor? Potro rompe el silencio y aclara la relación que tuvo con Angelina, después… 2022-06-30T04:25:01Z

Cómo lo reveló The Sun a principios del año 2022 Caballero y Pivarnick tuvieron una aventura mientras grababan “All Star Shore” y cómo se reseña en la nota, Pivarnick viajó a España en diciembre de 2021 para rodar la serie y fue donde supuestamente tuvo una aventura con el mexicano. Además, una vez que terminó el rodaje y Pivarnick regresa a su hogar y fue cuando su esposo descubrió que lo había engañado. Según In Touch los documentos judiciales, de la solicitud de divorcio, aseguraban que entre ellos existían “diferencias irreconciliables que han causado esa ruptura del matrimonio durante un período de al menos seis meses”.

¿Quién es Angelina Pivarnick?

Angelina Pivarnick es una celebridad de la televisión estadounidense, ació el 26 de junio de 1986 en Staten Island, Nueva York.Alcanzó la fama mundial al ser la estrella de las dos primeras temporadas del programa de telerrealidad de MTV Jersey Shore, además de ser empresaria y paramédico. Aunque se convirtió en la figura más controvertida en el programa por su sincera y única personalidad.

Luis “Potro” Caballero actualmente tiene tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram y este escándalo del mexicano hizo que estuviera presente en los principales titulares de las revistas estadounidense. Actualmente es una figura predominante en los medios de comunicación y cada día sigue enfocado en su carrera y proyección en los medios digitales y tradicionales.