LCDLF 3 Revelan porcentajes de votos – 27 de marzo: ¿Quién es el eliminado?

Este 27 de marzo es la décima eliminación en La Casa de los Famosos. En esta ocasión los nominados son Osmel Sousa, Diego Soldano y La Materialista. Pepe Gámez era el cuarto nominado pero fue salvado por José Rodríguez, que se volvió a convertir en el líder de la casa.

Según los votos que han entrado a la programación, Diego se queda, ya que tiene la mayor cantidad de los votos. Según lcdlf3_vip, Diego tiene 39 por ciento de los votos, Osmel tiene 32 por ciento y La Materialista tiene 28 por ciento. Lo que quiere decir que La Materialista será la eliminada de esta noche.

Cabe mencionar que este porcentaje de los votos reflejas hasta el día domingo. Por lo que podría cambiar este lunes, ya que el público puede votar hasta las 8:30 pm. hora del Este, de este 27 de marzo. La distancia entre Osmel y La Materialista son de 4 por ciento, por lo que Osmel podría salir.

Esta es la cuarta vez que Diego está entre los nominados. Mientras que esta es la segunda vez para Osmel. Y es la primera vez que La Materialista es nominada.

En esta ocasión, se ha armado una gran campaña en las redes sociales para seguir votando por Osmel y Diego, ya que muchos quieren que La Materialista sea la décima eliminada. “Ojalá que sí sea la Materialista quien salga para que vea que el público no olvidamos todo lo que hizo y todo lo que dijo de Pepe, Dania, Ailyn. Lo que le inventó a Diego más aparte la traición a Madison y Osmel y por eso se fue de cuarto porque ya no pudo verles la cara cuando supo que Madison se dio cuenta que los nominó”, comentó un internauta.

No muchos están contentos cuando La Materialista empezó hablar mal de Madison diciendo que ella no es humilde. Luego le dejo de hablar, y para rematar se cambió de cuarto.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.