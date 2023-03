Aylín Mújica pide No Bullying y la critican tras salir de LCDLF

Tras salir de La Casa de los Famosos, Aylín Mújica ha recibido fuertes criticas en sus redes. Al punto que este miércoles publicó un mensaje en sus redes en el que pide no al bullying. “El equipo de Aylín Mujica les comunica que esta sumamente orgulloso de todo el team por saber conllevar los criticas, ya sean constructivas o no, hacia nuestra Aylín Mújica. Recuerda siempre responder con respeto y en lo posible ignorar provocaciones. Dediquemonos en llenar las redes sociales de cosas positivas y de nuestro apoyo y cariño para Aylín”, dice el comunicado. Y continúa: “Queremos recalcar que nuestro trabajo es representar de forma respetuosa a nuestra famosa, Aylín Mújica”.

A lo que la actriz escribió en el pie de foto del mensaje: “Gracias a todos mis seguidores a todo el público orgánico que me ha apoyado y querido durante este proyecto y que se ha hecho todo de una manera legal y con mucho respeto gracias a mis #amazonasmujica #teammujica NO AL #bullingcibernetico NO AL #CYBERBULLYNG”.



Muchos de sus seguidores la han apoyado. “Te queremos y Gracias por enseñarnos que siempre hay que ser respetuosos con los demas Ami me has dado el claro ejemplo que no todo en la vida es Como lo pintan pero hay personas con un gran corazon que siempre le dan la mano a sus amigos para ayudarlos a no caer y tu eres esa persona que da todo por ellos Gracias por ese ejemplo”, comentó una de sus seguidoras. Por otro lado, otro seguidor la criticó: “Ahora si pides respeto y dile NO al bullying cuando tu misma lo profesaste dentro de la casa o se te olvida todas las cosas que hiciste al principio del reality”.

Critican a Aylín Mújica



En la gala de la noche del martes, muchos se fueron a las redes tras escuchar los comentarios de Aylín sobre La Materialista. “De donde sacaste que Yami te tiene envidia por Dios , cuando le pedías un favor siempre te sirvió , te arreglaba el pelo pero se te olvidó una vez saliste, solo la atacan a ella”, comentó uno en las redes de Aylín. Otro agregó: “Que te va a envidiar la materialista a ti??”.

Mientras otros salieron en su defensa. “No entiendo el odio que está recibiendo Aylin por dar su opinión que le preguntaron en la gala sobre la materalista. pero es la verdad ! Todavía te apoyo hermosa, siempre has sido tú y fiel a la gente que tu quiere aunque no lo merezcan. Te quiero Aylín”, dijo uno de sus seguidores.