Cristian Zuárez asegura que Laura Bozzo agredió a Rebecca de Alba y a Erika Buenfill

Laura Bozzo sabe que entre sus peores enemigos están algunas de las personas que ha tenido más cerca. Tal es el caso de su ex Cristian Zuárez, quien es impredecible a la hora de dar declaraciones que tienen que ver con la conductora peruana.

Ha habido ocasiones en las que Zuárez ha sido increíble con la participante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, como durante toda su crisis legal, que la mantuvo en arresto domiciliario, pero la buena vibra parece que tenía fecha de expiración.

Al hablar sobre sus momentos complicados con la conductora peruana, quien fue su pareja durante 17 años, Zuárez no mostró mucha compasión, pues habló del lado oscuro de Laura Bozzo y sus ataques de celos.

Zuárez, recordó en una entrevista publicada por Yahoo Vida y Estilo que en una ocasión “le pedí una foto a Rebecca de Alba, Laura me ve, y yo tomándome la foto con un mozo, y viene Laura y hace pum (da un manotazo) y vuela todo, y después se armó un desmadre* ahí de insultos de Laura hacia Rebecca de Alba”.

Zuárez también mencionó un encontronazo que tuvo con Erika Buenfill, una de las actrices más queridas de las telenovelas mexicanas, quien ha logrado ser la artista mayor de 50 añoso de habla hispana con más seguidores en TikTok.

“A Erika Buenfil la hizo llorar, se fue a llorar al baño, fue muy triste esa situación”, dijo Cristian Zuárez, quien muchos presumen que está contando todo esto porque quiere participar en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Los detalles del episodio entre Laura Bozzo los había contado el periodista mexicano Juan José Origel, en una entrevista en el canal de YouTube de su colega Mara Castañeda.

“Cristian se bajó a tomar video a Elton John […] y entonces en la noche, cuando estábamos en la cena le dice Erika: ‘Ay, a ver, déjame ver’, […] estaban escogiendo los videítos que Cristian había tomado, y en eso, Laura, que ya tenía unos alcoholitos encima, le dice: ‘Ya vas a empezar, ahora tú con esta pu…, ahora te la sientas…’Hijole! Me dio tanto coraje, le dije: ‘Oye, Laura, te acabó de pasar ahorita con esto de Rebecca y ahora esto’, Le dije a Erika: ‘Tú no llores’, porque iba a llorar, ‘y tú, Laura, perdóname, Erika es mi amiga y aquí no tienes por qué decirle nada’”.