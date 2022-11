Laura Bozzo vuelve a transformarse y sus fans enloquecen

Laura Bozzo presumió su más reciente transformación durante su participación en el programa de Telemundo “La Mesa Caliente” y en las fotos que publicó en sus redes sociales sobre el proceso.

La conductora peruana, una de las figuras más polémicas de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” se veía espectacular y la reacción de sus fanáticos lo dice todo.

El regreso a Telemundo de Laura Bozzo

La participación de Laura Bozzo en “La Mesa Caliente” fue una vez más escandalosa. La conductora le puso los pelos de punta a Verónica Bastos al decir que compartían al mismo hombre.

Le dijo de todo a Gerard Piqué, el padre de los hijos de Shakira y su ex pareja más reciente, y hasta se llegó a especular que su presencia en el programa de las tardes de Telemundo fue una especie de audición y que terminaría quedándose como parte del elenco, en el que también están Bastos, Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Alix Aspe.S

La gran sorpresa que dio Laura Bozzo en Miami

Sin embargo, nada de eso pudo superar el impacto del nuevo aspecto de la abogada y conductora, pues Laura Bozzo se dio una refrescada intensa y pareció quitarse al menos 15 años de encima.

Además de su rejuvenecimiento, la peruana llevó un look que le quedaba espectacular y que le permitió mostrar su estilizada figura, que resulta impresionante para cualquier persona, pero aun más para una mujer que transita la séptima década de su vida.

Los fans de Laura Bozzo se impresionaron

Algunos de sus seguidores se deshicieron en halagos por su maquillaje, su peinado y su ropa.

“Es filtro, maquillaje o se hizo algo en la cara señorita Laura…Se la ve super bien”, escribió uno.

“Estas hermosa, como todas nosotras las mujeres somos fuertes y valientes!!”, escribió otra.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos.

“No me engañas Laura ya ví todas tus arrugas en la casa de los famosos”, comentó uno de sus seguidores.

“Porfa señora respétese está demasiado vieja para esas ridiculez”, le manifestó una mujer.

Otras salieron en su defensa:

“Definitivamente el peor enemigo de una mujer es otra mujer,cómo si no fueran a llegar a viejas y arrugadas también, por lo menos Laura tiene dinero ,si no se ha estirado la cara es porque no quiere, porque plata tiene ..triste es para q llegue vieja y no tenga como hacerlo”.

Su aspecto no es lo que más llama la atención de Laura Bozzo

Ni el maquillaje, los filtros o lo que sea que se haya hecho la conductora peruana en la cara es lo más impactante sobre ella.

Laura Bozzo es la única famosa que se da el lujo de estar en un programa en Estados Unidos y otro en México el mismo día. Dos horas después de que terminó su participación en “La Mesa Caliente”, la peruana estaba en Imagen TV en su programa “Qué pase Laura”.

Nada mal para esta mujer que despierta reacciones intensas por como luce, lo que dice y que nunca deja de trabajar.