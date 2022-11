Puyol en shock tras conocer la noticia del retiro de Gerard Piqué

La leyenda del Barcelona, Carles Puyol, admitió que está en estado de shock al enterarse de que su ex compañero de defensa central, Gerard Piqué, ha decidido retirarse del fútbol.

Piqué ha sorprendido al mundo del fútbol al anunciar que colgará las botas a mediados de la temporada 2022-23. El partido de La Liga del sábado contra el Almería será el último del veterano, ya que cierra el telón de una carrera fenomenal.

Puyol acudió a Instagam tras el anuncio de Piqué con una serie de fotografías y un emotivo mensaje para su excompañero.

“Geri gracias por todo estoy en shock”, escribió. “Ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú. Siempre podré explicar que jugué a tu lado, un privilegio. Te amo mi amigo.”

Piqué ha decidido marcharse tras perder su puesto en el once inicial y verse obligado a sentarse en el banquillo del Barcelona. El veterano solo ha hecho tres aperturas en La Liga en lo que va de temporada y ha decidido que ahora es el momento adecuado para dar por terminado el día.

Piqué se despide del Barcelona

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

El defensa anunció su retiro en un video en Twitter con un emotivo mensaje a la afición donde dejó claro su amor por el club.

“Las últimas semanas, meses, mucha gente ha estado hablando de mí. Hasta ahora, no he dicho nada. Pero ahora, quiero ser yo quien hable de mí”, escribió. “Como muchos de vosotros, siempre he sido blaugrana. Nací en una familia amante del fútbol de aficionados del Barça. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”.

Piqué también reflexionó sobre su increíble carrera en el Barcelona, que le ha traído todos los honores importantes que ofrece el fútbol, y admite que ha estado viviendo un sueño.

“Hace 25 años que llegué al Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culers, me lo habéis dado todo. Y ahora que todos los sueños de ese niño se han hecho realidad, quiero decirles que he decidido que ahora es el momento de poner fin a este viaje”, agregó. “Siempre he dicho que no habría otro equipo después del Barça. Y así será. El partido de este sábado será el último en el Camp Nou. Me convertiré en un seguidor habitual. Apoyaré al equipo. Mi amor por el Barça lo transmitiré a mis hijos, como lo hizo mi familia conmigo”.

El defensa también dejó claro que este no es el final de su historia en el Barça. Firmó con las palabras, “Y tú me conoces. Tarde o temprano, volveré. Te veré en el Camp Nou”.

El último partido de Gerard

Piqué pisará ahora el césped del Camp Nou por última vez como jugador el sábado ante el Almería. El defensor ha tenido problemas para ser titular esta temporada, pero espera obtener el visto bueno por última vez.

Promete ser un día emotivo para Piqué y la afición del club, ya que los aficionados se despiden de otra leyenda. Piqué ha dicho anteriormente que nunca podría jugar en otro equipo y está demostrando ser fiel a su palabra.

Sin embargo, es poco probable que sea la última vez que los fanáticos del Barça vean a Piqué. El defensor ha sido señalado durante mucho tiempo como futuro presidente del club y parece casi seguro que tendrá un papel en el Barça en algún momento.

