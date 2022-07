Así fue la reacción de Laura Bozzo tras la salvación de Salvador Zerboni

Laura Bozzo se ha mostrado muy distante contra Salvador Zerboni pese a que el actor forma parte de su grupo y del cuarto morado. Durante la eliminación de la octava semana el mexicano ingresó a la competencia y lo más curioso fue la épica reacción de la presentadora peruana.

Laura Bozzo arremete contra Salvador Zerboni y lo deja helado Laura Bozzo no se guarda nada contra Salvador Zerboni y sus duras palabras dejan totalmente desencajado al actor. 2022-07-05T20:27:25Z

Laura Bozzo se ha mostrado muy cercana a su grupo y sus protegidos dentro de la competencia, es una oportunidad, Salvador Zerboni formaba parte de esos participantes que eran cercanos a Laura pero todo indica que ese amor que se tenían es historia del pasado porque la peruana ha protagonizado varías peleas contra el actor mexicano.

Laura Bozzo protagoniza pelea con Salvador Zerboni

Laura Bozzo es una mujer impulsiva y no tiene miedo cuando de exponer su punto de vista se trata y ahora protagoniza una fuerte discusión en la cocina con Salvador Zerboni y todo esto por un vaso. A su vez, esta disputa se generó cuando Laura se disponía a lavar un vaso y Salvador se ofrece hacerlo por ella. “Nunca has lavado un vaso, déjame y te lo lavo” fueron las palabras de Zerboni que no fueron del agrado de la “Señorita Laura”.

“Yo he lavado esto querido, ok, todo lavo yo” fueron las palabras retadoras de Laura ante las acusaciones de Zerboni. “No vengas a dejarme mal que la cámara me ve”, aseguró Laura pero parece que este comentario hizo enojar al eterno villano de los melodramas y se retira de la cocina, inmediatamente abandona el lugar pero la tensión estaba latente en el lugar y esto hace que la presentadora peruana pierda los estribos y le grite al actor. “Te molesta que lave un plato, que mier** te pasa” comentó entre gritos la abogada peruana.

Laura Bozzo en contra de Salvador Zerboni

Esta situación no es la primera que han protagonizado a gritos pues Laura también atacó a Zerboni cuando este generó todo un revuelo por el prepuesto semanal, toda la intención del mexicano era defender a Laura pero esta situación se salió de control y también estuvo involucrado Osvaldo Ríos creando tensión entre ambos habitantes.

Laura Bozzo arremete contra Salvador Zerboni y hasta lo amenaza | La Mesa Caliente Luego de que sus votos fuesen anulados por la Jefa de la Casa de los Famosos 2, Laura Bozzo estalló con sus compañeros, especialmente contra Zerboni. 2022-07-01T19:59:15Z

Salvador Zerboni ha demostrado el gran apoyo que ha tenido por parte del público, no es la primera vez que ha sido salvado de eliminación, ahora parece que volviera de la competencia no fue del agrado de Laura Bozzo su reacción cuando el actor regresó del Zoom fue de decepción, tanto así, que no lo recibió con un abrazo o emoción. Cada uno de los enfrentamientos entre ellos demuestra que esta relación está fracturada y la presentadora peruana no quiere mantener ningún tipo relación con el actor mexicano.

Salvador Zerboni, Laura Bozzo y Daniella Navarro son los tres participantes que quedan del cuarto morado y la competencia entra en una etapa decisiva donde cada habitante comienza a realizar una estrategia de manera individual para llegar a la gran final.