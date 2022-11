Laura Bozzo confiesa la razón por la que su piel se ve mal sin maquillaje

Laura Bozzo, quien sorprendió durante su participación en “La Casa de Los Famosos” por mostrarse sin maquillaje y con daño en la piel de su cara, confesó la razón por la que su aspecto no fue el mejor en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

La conductora peruana se confesó en las redes sociales y contó lo que está haciendo para recuperar su rostro, ahora que tiene más trabajo que nunca.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Antes que nada, hay que reconocer que la señorita Laura nació el 19 de agosto de 1952, es decir, va por la séptima década de vida. Es decir, la piel de su cara no puede verse como la de una jovencita, menos con los años que lleva usando el maquillaje pesado que requieren las poderosas luces de los estudios de televisión.

Sin embargo, Laura Bozzo asegura que la principal razón del daño de su piel no son ni los cosméticos, ni los años.

“Yo tomé mucho sol sin cuidarme cuando era joven”, admitió la conductora peruana en Instagram, mientras documentaba una visita a su dermatólogo, quien la está sometiendo a una serie de tratamientos con máquinas de tratamientos estéticos e inyectables para restaurar el daño que le dejaron los bronceados intensos.

¿Qué se está haciendo Laura Bozzo en la cara?

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop 🥳🥳🥳empezamos ya con @javierdermaun tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol 😩 la próxima semana verán los cambios 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, escribió Laura Bozzo en Instagram en un texto que acompañaba un video en el que su médico le inyectaba la cara.

La promesa de que se verían los cambios en días es arriesgada y sus fans esperan ver el resultado con ansias.

Laura Bozzo ya había comenzado su transformación

La conductora peruana ya había comenzado a trabajar en su aspecto antes ponerse en las manos del dermatólogo, ya estaba trabajando con maravillosos especialistas estéticos y un equipo poderoso de artistas del maquillaje. De hecho, Laura Bozzo pareció quitarse 20 años de encima durante una participación en “La Mesa Caliente”, el programa de las tardes de la cadena Telemundo.

Play

Laura Bozzo no se limita con JLo ni Carlos III | La Mesa Caliente Laura Bozzo opina en el termómetro caliente sobre los temas más controversiales del momento, desde cierta decisión de JLo, los abucheos al rey Carlos III hasta la supuesta brujería a Nicky Jam. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #JLo Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página… 2022-11-11T22:03:17Z

El renovado interés de Laura Bozzo por verse mejor que nunca tiene razones profesionales. Su incrementada popularidad después de su participación en “La Casa de Los Famosos” no solo la ayudó a recuperar su programa en Imagen TV en México “Qué pase la señorita Laura”, sino que la ha convertido en una de las conductoras de “La Mesa Caliente”, lo que la ha convertido en la única conductora en tener dos programas diarios hechos en dos países diferentes.

La participación de Laura Bozzo es desde México, aunque el resto de las conductoras -Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Verónica Bastos- están en Miami. El programa, no solo se ve en Estados Unidos, sino que también se ve en Telemundo Internacional, una de las principales cadenas de cable en todo el mundo hispano.