Laura Bozzo lleva los looks más atrevidos de su vida en LCDLF3 [FOTOS]

Laura Bozzo dijo en entrevista con AhoraMismo.com que tiene la misión de demostrar que la edad no es límite para nada. Según ella, por eso que aceptó participar en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos.

La conductora peruana insistió en que su lucha contra la discriminación por edad no terminó con su salida del reality de Telemundo y lo está cumpliendo con cada uno de los looks que está llevando a las galas de la tercera temporada.

Laura Bozzo sorprende en LCDLF3

Como lo hizo Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada, la señorita Laura está participando en las galas de LCDLF3. Sin embargo, se está presentando con unos atuendos muy atrevidos.

No solo son atípicos para ella, que se había dedicado a crear polémica con sus palabras, pero no con sus atuendos. Ella mismo confesó en la entrevista que eran “los looks más sensuales que me he puesto en mi vida y vienen más”.

El primero fue sin bra, sostén, sujetador o corpiño.

El segundo con unos pantalones con una gran raja y un escote que llegaba hasta la cintura.

Luego apareció sin camisa y solo con lo que parecía la parte de arriba de un bikini y con plena conciencia de lo que estaba por provocar:

“Escándalo soy un escándalo 🥳🥳🥳🥳ya en camino para la 4 gala de @lacasadelosfamososs ya me imagino las críticas HORROR la momia sin ropa 😂😂😂😂😂me vale me amo y me encanta que me ataquen 🤩🤩nos vemos no sé lo pierdan 🔥🔥🔥🔥”.

La edad de Laura Bozzo

Lo cierto es que más allá de las opiniones, que son muchas, de que si ese tipo de looks son adecuados para una mujer de 70 años, la conductora peruana se ve bastante bien con los atuendos que le ha preparado la estilista de moda de la cadena Telemundo. Se trata de la productora y experta de moda argentina Denise del Pino, quien está detrás de los looks de todas las presentadoras de los programas de la cadena como Hoy Día, La Mesa Caliente y En Casa con Telemundo.

De hecho, Pino es la responsable del cambio positivo de imagen de Adamari López, quien por mucho tiempo llevaba ropa que no la favorecían para nada. A pesar de la edad de Laura Bozzo, esta ropa la hace ver fabulosa, sexy y vibrante.

La sorpresa en La Casa de los Famosos

Como si eso fuera poco, Laura Bozzo se convirtió en la primera habitante de una temporada de LCDLF en regresar al estudio en plena temporada. Al inicio de la segunda, Alicia Machado les dio la bienvenida a los participantes de la segunda, pero la peruana va a hacer historia.

La producción del reality de Telemundo anunció que Bozzo entrará a La Casa de Los Famosos en uno de los retos que afrontarán los habitantes que van quedando. Será un shock total para los participantes que ya han ido viviendo momentos sorprendentes, como la salida inesperada de dos concursantes y la llegada de dos más, además de dos semanas con medio presupuesto para la comida, entre otras cosas.