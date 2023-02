Alicia Machado confesó que tuvo un romance con Arturo Carmona [VIDEO]

Con la honestidad que la ha caracterizado a lo largo de su carrera artística, Alicia Machado una vez más dejó boquiabiertos a sus fanáticos al confesar que sostuvo un tórrido romance con el actor Arturo Carmona. La estrella venezolana realizó la impactante declaración en una reciente transmisión del show “Hoy Día” de Telemundo.

La calurosa confesión de Machado llegó en medio de su participación en un panel especial de “Hoy Día” para conversar sobre la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, reality show en donde actualmente se encuentra participando Carmona.

“Él es un hombre divino, fue mi ex, yo me comí ese caramelo hace muchos años… me lo comí hace mucho”, confesó la ex reina de belleza en el matutino de Telemundo al momento de referirse al romance que sostuvo hace unos años con el actor mexicano.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que su romance con Arturo Carmona no trascendió, Alicia Machado aseguró que todo se debe a que el galán de telenovelas es un hombre muy coqueto al que le gusta ser caballeroso con muchas mujeres.

“Como mujer tienes dos opciones, o no lo ves, no volteas a mirar, no existe y lo anulas en tu vida o te lo gozas, te comes ese caramelo, lo luchas de mujer a mujer y ya”, admitió Machado en ‘Hoy Día’ al hablar sobre lo difícil que es lidiar con un hombre coqueto en la industria del entretenimiento.

La actriz venezolana admitió ante las cámaras del show matutino de Telemundo que las mujeres deben estar claras al momento de sostener una relación amorosa con Carmona: “Es divino, es un príncipe y un caballero, pero es un caramelo… Él es un tipo con el que tú te la puedes pasar bien, pero tienes que estar clara que para allá no vas para ningún lado”.

A pesar de tomar rumbos separados en sus vidas amorosas, Alicia Machado confesó en “Hoy Día” que le guarda un gran estima a Arturo Carmona y lo describió como un “hombre divino”.

Machado, quien logró convertirse en la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, admitió a las presentadoras del programa televisivo de Telemundo que actualmente se encuentra felizmente soltera.

La actriz de origen venezolano próximamente regresará a las pantallas de Telemundo con una participación especial en el melodrama “Juego de Mentiras”, protagonizado por Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo.

Arturo Carmona, conocido como uno de los grandes galanes de las telenovelas mexicanas, estuvo casado con la cantante Alicia Villarreal. La pareja son padres de una hija en común, Melenie Aidée Carmona Villarreal.

En la actualidad, Carmona se encuentra soltero y desde que ingresó a “La Casa de los Famosos” algunas participantes han mostrado gran interés en entablar una posible relación amorosa con él.

Dania Méndez y Aylín Mújica se han mostrado fascinadas con la cautivadora personalidad y físico de Carmona. Sin embargo, ningún romance se ha dado a conocer de manera oficial ante las cámaras del reality show de Telemundo.