¿Por qué John Legend fue sin su esposa a los Grammy 2023?

El entrenador de “The Voice”, John Legend, fue honrado con tres nominaciones en los Premios Grammy 2023, que se llevaron a cabo el domingo 5 de febrero.

El ganador de EGOT no ganó Canción del Año, Mejor Interpretación de Rap ni Mejor Canción de Rap por “God Did” (canción de DJ Khaled de 2022 con Legend, Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z y Fridayy).

Legend no solo perdió los tres premios, sino también su cita para la premiación, esto debido a que su esposa Chrissy Teigen canceló sus planes de asistir a la ceremonia a último minuto. Teigen compartió en Instagram la razón por la que se saltó los Premios Grammy: “¡Feliz Día del Grammy! Me probé el vestido, miré a mi alrededor y me di cuenta… Qué diablos estoy tratando de probarme aquí. No puedo levantarme”, dijo ella en una fotografía junto a su bebé recién nacida, Esti.

Teigen se perdió la presentación de los Grammy de su esposo, una interpretación de ocho minutos de “God Did” que tuvo lugar en un set fuera del Crypto.com Arena, lugar en donde se estaba llevando a cabo la ceremonia. La actuación fue la última de la noche y Vulture informó que algunos fanáticos no pudieron conectarse con la canción optimista, especialmente con el verso de Jay-Z, ya que se produjo justo después de que su esposa Beyoncé perdiera el premio al Álbum del Año.

John Legend se presentó en un concierto privado durante la noche que nació su hija

Legend apoyó la decisión de su esposa de no asistir a los Grammy, comentando en su publicación: “Simplemente sentada allí bien”.

Legend y Teigen anunciaron públicamente el nacimiento de su hija Esti durante el 19 de enero de 2023 (habiendo dado la bienvenida a su hija seis días antes). De acuerdo con People, Legend tocó en un concierto privado en la noche del día en que nació su hija menor y anunció la feliz noticia a los asistentes.

Esti es el “bebé arcoíris” de la pareja, un término que se usa para los bebés sanos que nacen después de la pérdida de un bebé debido a un aborto espontáneo o muerte fetal. Teigen y Legend perdieron a un bebé en el Otoño de 2020. En ese momento, ellos estaban esperando un niño y habían comenzado a referirse a él como Jack. La pareja compartió la historia de su devastadora pérdida en las redes sociales, y años después, cuando llegó el momento de anunciar su último embarazo, Teigen estaba nerviosa por oficializar las cosas en Instagram.

“No creo que alguna vez salga de una cita [con el médico] con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso. Me siento esperanzada y sorprendente”, escribió Teigen sobre su decisión de finalmente compartir la noticia en agosto de 2022.

John Legend no estará en la temporada 23 de ‘The Voice’

La temporada 23 de “The Voice” marca la última temporada de Blake Shelton en el programa de competencia de canto, y aunque Legend se unió a Shelton para la temporada 22, él no aparecerá como entrenador en la temporada 23. Se unirá a Shelton en la próxima temporada la entrenadora Kelly Clarkson, así como los recién llegados Chance the Rapper y Niall Horan, quienes esperan evitar que Blake alcance su décima victoria como entrenador de “The Voice”.

La temporada 23 de “The Voice” se estrena el lunes 6 de marzo a las 8:00 PM. Hora del Este en NBC.

