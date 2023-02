Emotivo homenaje a Stephen “tWitch” Boss tras su muerte [VIDEO]

Los Premios Grammy 2023 incluyeron un homenaje a Stephen “tWitch” Boss durante su segmento “In Memoriam” en la entrega de premios del domingo (5 de febrero). Boss murió por suicidio durante el 13 de diciembre de 2022, según informó TMZ.

Después del tributo en los Grammy, la madre de tWitch, Connie Boss Alexander, publicó una reacción desgarradora.

Alexander escribió que la pérdida de Boss “nunca parecerá real”

Heartfelt tribute to Takeoff by Quavo. I was also very happy to see DJ KaySlay, Twitch and Hurricane G acknowledged! 🙏🏾🖤 #GRAMMYs #Grammys2023 pic.twitter.com/AzgG9lkGa4 — Liris Crosse (@LirisC) February 6, 2023

En sus historias de Instagram, Alexander publicó una captura de pantalla de su hijo durante el segmento “In Memoriam” de los Grammy con un emoji de un corazón roto y un hashtag de sus iniciales, SLB (Stephen Laurel Boss).

Debajo, Alexander escribió: “¡Nunca parecerá real!, ¡Te extraño! Te quiero hasta el infinito y más allá. Sigue brillando para nosotros”.

Otros fanáticos de Boss notaron el tributo de los Grammy y también recurrieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos.

Kalen Allen escribió en Twitter: “Te extraño, amigo”.

Kristyn Burtt de “Dancing With the Stars”escribió: “Me encanta que tWitch haya sido incluido en el segmento ‘In Memoriam’ de los #Grammys. Pero todavía me duele el corazón”.

Una fan escribió en Twitter: “Ver a Twitch en ‘In Memorium’ me hizo pedazos. Como bailarina de toda la vida, nunca lo superaré. Él fue mi inspiración desde que era una niña. Eres amado y extrañado siempre”.

“La forma en que literalmente me eché a llorar cuando mostraron la foto de Twitch durante el memorial de los Grammys”, escribió otro fanático.

Un tercer fan agregó: “Ver la cara de tWitch en la pantalla durante el momento del tributo todavía no se siente real. Un alma tan hermosa que tocó tantos corazones con su naturaleza amorosa. Qué legado”.

Boss estaba casado con la exbailarina profesional de “Dancing With the Stars”, Allison Holker. Los dos se conocieron durante la séptima temporada de “So You Think You Can Dance” y luego actuaron juntos en “Dancing With the Stars” en la temporada dieciséis. Él y Holker celebraron su noveno aniversario de bodas unos días antes de su muerte; ellos compartieron tres hijos: Weslie, de 14 años, Maddox, de 6 años, y Zaia, de 3 años.

Alexander también reveló una placa conmemorativa para Boss en un santuario de gorilas financiado por Ellen DeGeneres

En sus historias, Alexander también volvió a publicar una foto de la cuenta de Dian Fossey Gorilla Fund, quienes colocaron una placa conmemorativa para Boss en el campus Ellen DeGeneres de su santuario. Según el sitio web, The Ellen Fund desarrolló un “campus de ciencia y educación de 12 acres para Dian Fossey Gorilla Fund”. Eso fue un regalo para DeGeneres por parte de su esposa Portia de Rossi en 2018.

Boss fue la DJ interna en “The Ellen DeGeneres Show” desde 2014 hasta que el programa terminó en 2022 y DeGeneres ha estado de luto por la pérdida de su amigo desde que murió en diciembre.

La placa en el santuario de gorilas dice: “En memoria de Stephen ‘tWitch’ Boss y la luz que trajo al mundo. Plantado en febrero de 2023.”

El pie de foto de la cuenta del fondo Fossey dice: “Mientras celebramos el primer aniversario de nuestro Campus Ellen la semana pasada, nos tomamos un momento para reconocer a una persona muy especial que nos dejó demasiado pronto. tWitch trajo luz a tantos y fue un gran amigo de @EllenDeGeneres. En su honor plantamos este árbol para que sea recordado para siempre en el campus”.

