Laura Bozzo vs. Ivonne Montero: Mira porque se han peleado-VIDEOS

Laura Bozzo e Ivonne Montero se han caracterizado por tener las peleas más fuertes dentro de La Casa de los Famosos 2. Pero cómo empezó esta guerra entre las dos. Una de las primeras peleas entre la cubana y mexicana fue cuando Laura discutía con Natalia Alcocer el pasado mes de mayo. Cuando Ivonne trataba de calmar en enfrentamiento entre ellas, pero Laura se le fue encima diciendo: “Y tú [Ivonne Montero] decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, el ir de cama en cama”, dijo Laura entre gritos.Ante esto Ivonne le respondió “no mi reina, tú a mí no me vas a decir qué tengo que hacer”. Abajo puedes ver el momento que la abogada peruana explota contra Ivonne.

Tras la gran discusión, la producción advirtió a los famosos diciendo lo siguiente: “Ninguno de ustedes va a estar feliz de estar asociado a discursos discriminatorios, a discursos ofensivos, agresivos, descalificatorios o que atenten contra la dignidad de otra persona”.

Laura Bozzo le pide disculpas a Ivonnne Montero

Días después, Laura e Ivonne se sentaron hablar. La actriz de El Señor de los Cielos fue quien inició la conversación. “Todos aquí merecemos respeto, y es algo que yo he ejercido aquí todo este tiempo. Yo no entro en discusiones, no entro en burlas, no entro en críticas, no entro en estarle pisando los talones a todos para hacer evidente sus defectos delante de televidente, yo no lo hago, por eso es que siento que no encajo de pronto”, dijo Montero. Abajo puedes ver el momento.

Laura Bozzo le dijo a Ivonne Montero: “te hacías pipí antes de hablar así…, le tenías pavor [a Niurka]”.

Tras la salida de Niurka Marcos, Laura se le fue arriba a Ivonne llamándola “traidora”. “Yo sería traidora hacia mi persona si yo acepto cosas que no me gustan”, le dijo Ivonne a Laura. Laura le dijo que ella no le hablaría así a Niurka: “te hacías pipí antes de hablar así…, le tenías pavor [a Niurka]”. Abajo puedes ver el dramático momento.

Laura Bozzo le destruye el dibujo que Ivonne le hizo a su hija en la mesa

Laura no pudo aguantar la molestia que le causó que Ivonne ganará el pase a la final. Ivonne celebró sola su pase a la final y lo hizo dibujando una sirena con el nombre de su hija usando frijoles sobre la mesa. Tanto fue la furia de Laura que destrozó el dibujo. Ivonne se enojo y rompió un cartón que le había regalado Natalia a Laura.

Abajo puedes ver el momento que Ivonne le rompe el carón a Laura. A lo que la peruana reacciona diciendo: “¿Por qué rompes mis cosas? Yo no voy a tu cuarto a romper tus cosas”. No obstante, la conductora minutos antes había destrozado el dibujo que Ivonne creó para su hija. Laura la acusó con Daniella y Toni, y hasta le dijo que Ivonne la había empujado. Algo que en el segundo 0:10 del video se puede ver que nunca la empujó. Ivonne pasa rompiendo el cartón y Laura para de barrer y se hace a un lado. Nunca la empujo.