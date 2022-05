Laura Bozzo: ¿Son reales los casos de su programa?

Laura Bozzo es la reina de los talk show, desde el inicio de su carrera ella ha sido denominada como “La abogada de los pobres”, además de lograr la fórmula perfecta en la televisión con proyectos que se caracterizan por mostrar diversas problemáticas sociales.

Laura Bozzo se volvió famosa internacionalmente por su programa Laura en América, a lo largo de su carrera hemos visto millones de casos que se han resuelto en vivo y Laura es la intermediaria al momento de conciliar cualquier tipo de problemática, Laura logra la internacionalización de su programa cuando fue adquirido por la cadena Telemundo para se trasmitido en el exterior.

Laura Bozzo aclara rumores sobre veracidad de sus casos

Ahora Laura tiene un nuevo programa con el formato que está acostumbrada a presentar en el canal Imagen Televisión Qué pase Laura es el nombre del proyecto que pone vigente una vez más a la abogada peruana en la televisión mexicana. a lo largo de los años se ha rumorado que este estilo de programas presentan casos que no son reales, y se contrata a los supuestos testigos simplemente para generar más controversia de lo común, pero la misma Laura ha decidió hablar sobre este tema.

Laura Bozzo aclaró todo estos rumores para el programa ¡Qué pei! La conductora peruana reconoció que no todos los casos presentados son reales, ya que algunos suelen exagerarlos, pero que su principal objetivo es siempre ayudar a la gente.

“Yo puedo hablar de Laura en América que yo tenía el control absoluto de las investigaciones y puedo afirmarte que todo era real. Laura en Azteca también fue real, pero algunas cosas se exageraban y en Televisa algunas cosas también se exageraban”, comentó Bozzo.

Laura Bozzo sigue ayudando a las televidentes con su trabajo

Que Pase Laura ¡No te puedes perder el gran estreno de #QuePaseLaura! Un programa que busca el perdón, la esperanza y lo bueno. Muy pronto por Imagen Televisión. 2022-04-08T01:30:09Z

En sus inicios Laura presentó casos totalmente reales, debido que además de ser la presentadora trabajaba en conjunto con el equipo de producción para tener un control absoluto de las investigaciones, y llevar así a la pantalla casos reales, pero a lo largo de la evolución de sus programas con distintas cadenas de televisivas fueron cambiando un poco las cosas debido a que cada producción tenía el control a la hora de ejecutar cual tipo de programa.

“De Laura sin Censura yo no puedo hablar porque nunca lo manejé y yo no tuve nada qué ver con ese programa… Con este programa sí tengo qué ver y sí, no te voy a decir que no, sí hay partes exageradas un poco llevadas al extremo pero la esencia es real, y la ayuda es real. La gente puede preguntar cuántos casos hemos resuelto”, comentó la presentadora peruana.

Ahora con su nuevo programa Qué pase Laura ella promete que son casos reales, un poco exagerados, pero su principal objetivo es brindar ayuda, por su parte, Laura también ingresa a La Casa de Los Famosos, donde demostrará cuál será su verdadera estrategia para coronarse como la ganadora.