La Casa de los Famosos: ¿A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes?

Vaya que la segunda temporada del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, ha estado cargada de mucho drama y emociones por montón. En el reality, que se lleva a cabo en una mansión en la que, un número de famosos va poco a poco fraguando diferentes estrategias y completando retos para eliminarse uno a uno, sólo habrá un ganador, ese que se llevará el ansiado premio de 200,000 dólares en efectivo.

Personalidades fuertes

No hay duda que en un reality como La Casa de los Famosos, el objetivo es generar controversia entre sus seguidores, y es precisamente por ese motivo que la producción del show siempre se ha encargado de conseguir a las celebridades con las personalidades más explosivas, en la primera edición vimos a la ex Miss Universo y actriz venezolana Alicia Machado llevarse el máximo premio, y ahora nombres como el de la vedette cubana Niurka Marcos (ya eliminada), y la controversial presentadora peruana Laura Bozzo, son los encargados de generar toda la interacción que ha convertido a este experimento en el favorito de los fanáticos.

Laura Bozzo: ¡Sin filtros!

No hay duda que desde su llegada a la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Laura Bozzo, de 69 años de edad, se ha hecho sentir. La creadora de la famosa frase “¡Que pase el desgraciado!”, que usaba para invitar a los panelistas que asistían a su programa de televisión, no se ha quedado callada para expresar lo que le gusta, y también lo que no. Y quizás sea exactamente eso lo que ha causado que se convierta en la gran favorita del público, a pesar de sus constantes amenazas de que estaría por ser eliminada.

¿A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes?

Pero recientemente es la salud de Laura Bozzo la que ha generado preocupación, pues han recorrido en redes sociales diferentes videos en donde, a Bozzo, parece que se le estarían “cayendo los dientes”, y si bien al principio todo resultó un momento jocoso entre los compañeros de la casa, ahora la situación empieza a preocupar a todos pues ya Laura habría perdido cuatro dientes.

Se puede ver en el video que Niurka Marcos no paraba de reírse ante la incómoda situación, pero lo que preocupa es que ha continuado sucediendo; “estoy asustada” dijo la querida “Señorita Laura” a sus compañeros de La Casa de los Famosos, llegando a indicar que este podría ser un “efecto dominó, y que estarían por caérsele más dientes que en las redes sociales atribuyen a su edad.

Lo cierto es que al momento se desconoce lo que le estaría sucediendo a Laura Bozzo con su dentadura, aunque lo que si es cierto es que la presentadora ha encontrado en La Casa de los Famosos, el vehículo perfecto para regresar a las pantallas de televisión y si bien al momento no hay nada confirmado, no es de extrañarse que en un futuro veamos a la mujer, con la personalidad fuerte que le caracteriza, de regreso triunfal a solucionar los problemas de la comunidad a la que ha ayudado durante años.