Kimberly Flores aclara todos los rumores

En la pasada edición de La Casa de Los Famosos, Kimberly Flores abandonó repentinamente la competencia despertando todas las alarmas, esto sucedió cuando su pareja, Edwin Luna fue hasta la casa a buscarla y la artista tomó la decisión de salir de la competencia, pero ¿Qué pasó realmente con la modelo?

Muchos fueron los rumores de la salida de la modelo guatemalteca, tras captar sus encuentros con Roberto Romano, esto despertó la opinión pública, se rumoraba que hasta había sucedido algo entre ellos. Por su parte, Kimberly reveló que utilizó la coquetería como una estrategia dentro de la competencia.

Salida de Kimberly Flores de La Casa de Los Famosos

Su esposo Edwin Luna, se presentó hasta la casa debido a una situación familiar, por lo que hizo que Flores tomara la decisión de salir de la competencia. Para ese momento, el hijo mayor de la pareja estaba afectado, el también cantante conversó con Héctor Sandarti y los motivos por los cual quería hablar con kimberly.





Play



Edwin se lleva a Kimberly | La Casa de los Famosos Llegó Edwin Luna por su esposa a La Casa de los Famosos, ¿qué razones le dio a su esposa para que saliera de la competencia? 🤠 ¡Revive los mejores momentos de La Casa de los Famosos en este canal! 😃 Peleas, romances, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ha sucedido hasta ahora con los habitantes.… 2021-10-02T00:15:01Z

“Cuando ella se vino a ‘La Casa de los Famosos’ lo último que me dijo fue ‘Cuídame por favor a mis hijos’ y cuando uno siente que no está cumpliendo por cualquier razón, ella lo tiene que saber” aseguró Edwin Luna ante las cámaras.





Play



Héctor Sandarti habla del retiro de Kimberly Flores | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. El presentador de La Casa de los Famosos, Héctor Sandarti, habla sobre la polémica salida de Kimberly Flores del programa y aseguró que desde un inicio la modelo dejó claro su intenso amor por su esposo, Edwin Luna. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram:… 2021-09-15T16:24:06Z

Al tener a su esposa de frente, Edwin Luna se soltó en llanto y le reveló que los niños la estaban pasando muy mal, pues les estaban haciendo llegar notas en donde hablaban de su supuesto romance con Roberto Romano, así como los rumores de separación con Luna.

Kimberly Flores lo confiesa todo

Tras este hecho, la modelo decidió hablar de lo sucedido, todo esto por las actitudes cercanas con Roberto Romano, en muchas oportunidades se les vio juntos , protagonizando escenas con doble sentido que sin duda dejaron a más de uno con la boca abierta.

Flores aseguró que su participación en el reality fue manipulada como una estrategia para hacerle creer al público que había surgido algo entre los actores, en una pasada aparición en su canal de Youtube la también cantante explicó que la palabra infidelidad para ella nunca existió tras varios señalamientos.





Play



Video Video related to kimberly flores aclara todos los rumores 2022-02-16T08:45:40-05:00

“Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra infidelidad para mí nunca existió, porque son términos muy grandes, que la gente lo ha señalado como tal, y la gente que realmente vio el 24/7 se dio cuenta de que no llegamos a ese punto” , señaló Kimberly en un video publicado en su canal oficial de YouTube.





Play



Video Video related to kimberly flores aclara todos los rumores 2022-02-16T08:45:40-05:00

“Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello”, comentó Kimberly.

La pareja decidió enfocarse en las cosas positivas , ambos fueron a terapia para consolidar su relación, es por eso que en las redes sociales de la también influencer han demostrado que su amor es más grande que cualquier rumor. kimberly aclaró todas las dudas que surgieron entre ellos, dejando claro que su prioridad es su familia.