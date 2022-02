Nuevo adelanto de La Casa de Los Famosos

Durante el “Super Bowl” Telemundo aprovechó la oportunidad para dar a conocer un nuevo adelanto de lo que será La Casa de Los famosos, la nueva temporada llega recargada con nuevos participantes, intrigas, polémicas y alianzas.

Teaser La Casa de Los Famosos

Lo último que se conocía es que el reality volvería, a finales del 2021, el animador de la competencia Héctor Sandarti, a través de su cuenta en Instagram reveló que la competencia tendría segunda temporada. Aunque el teaser no dio mucho adelanto de lo que se viene para las pantallas, lo que sí dejó claro es que la producción ya está trabajando en el proyecto para dar a conocer todos los detalles.

¿Qué se hace dentro de La Casa de Los Famosos ?





Los participantes tienen que convivir con el fin de sobrevivir cada semana temiendo a ser eliminados.El programa es realizado en su totalidad en una casa construida exclusivamente por la producción del reality, equipada con dormitorios, comedor, cocina, área de almacenaje, salas de reuniones y lounge, además de una terraza, jardín con piscina y jacuzzi, gimnasio y baños. La producción utiliza más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos para captar cada momentos de los participantes . Protagonizada por un grupo de famosas personalidades latinas de diferentes generaciones, la competencia abre más de una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades, el ganador se lleva una buena cantidad de dinero y el respaldo del público.

La figura más polémica dentro de la competencia





Sin duda alguna la ganadora,Alicia Machado fue una de las más polémica no solo por su personalidad explosiva, la venezolana no se queda callada y dice las cosas sin pelos en la lengua, su liderazgo también la posicionó como la favorita dentro de la casa aunque su convivencia con sus compañeros no fue del agrado de todos. Por su parte, Manelyk y Celia Lora también protagonizaron varios encontronazos siendo estas tres las reinas de los programa de telerrealidad.

¿Cuándo se estrena esta nueva temporada?

Aunque Telemundo no ha dado muchos detalles, sacando cuentas, actualmente en la parrilla de programación se encuentra al aire la competencia Exatlón Estados Unidos en el horario de las 7p. m. por lo que se supone que a principios de mayo se termine la competencia y le de paso a la nueva temporada de La Casa de Los Famosos.

Son muchas las preguntas que tenemos y pocas las repuestas con relación a esta competencia. Lo que sí estamos seguros es que las celebridades que compartieran dentro de la casa serán mucho más polémicas, desatando así la opinión de los medios de comunicación y de los fanáticos.