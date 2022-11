Juan Vidal rompe el silencio sobre su ruptura con Niurka Marcos

Juan Vidal rompió el silencio sobre su ruptura con Niurka Marcos. Después de dos semanas intentando mantenerse al margen de los ataques de su ahora ex, el actor dominicano finalmente dio su versión sobre qué pasó con aquel romance que comenzó en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” y que hasta incluyó un compromiso matrimonial.

En una visita a los estudios de “La Mesa Caliente”, el programa de las tardes de la cadena Telemundo, Vidal contó qué, según él, propició el final de una relación que él proyectaba “a largo plazo”.

Juan Vidal dijo todo lo contrario a las declaraciones de Niurka Marcos

Mientras la llamada Mujer Escándalo aseguró que terminó la relación después de que él la había maltratado feamente y le acusó de ser alcohólico, le llamó de “animal” y “estúpido”, el actor dominicano evitó hablar directamente sobre su ex.

“Yo no vine acá a hablar mal de nadie. La gente que hable, ella que diga todo lo que quiera.. Yo simplemente lo que digo es que ahorita le voy a poner un stop a las relaciones. Me voy a enfocar en mi trabajo, en mi hija, en mis cosas. La relación que ella quería o quiere es muy diferente a la que yo pretendía que iba a tener con ella”, expresó Vidal.

Cuando le preguntaron cuáles eran sus expectativas en cuanto al romance con Niurka Marcos, Juan Vidal respondió que él quería “una relación íntima privada”.

Juan Vidal confesó que la está pasando mal.

Al buscar entender qué ha provocado la gran cantidad de insultos y declaraciones de Niurka en contra del actor, las conductoras de “La Mesa Caliente” se preguntaron si era la reacción de una mujer herida. “¿Su dolor?”, le preguntó Myrka Dellanos, a lo que Vidal respondió:

“A ella no es la única que le duele. Ella me bloqueó y me dejó en Santo Domingo y todo eso que ella está mostrando. Yo tenía que ir a Dominicana a trabajar”, indicó el artista en relación a revelaciones de Niurka de que tenía pasajes comprados para irlo a ver y canceló todo después de una pelea.

“Yo quería tomar las cosas maduramente, más suave. No tan intenso. No tan rápido”, explicó Juan Vidal sobre qué pasó con Niurka Marcos y agregó “lo hablamos: yo sé quien tú eres y cómo te has manejado en toda tu carrera. Yo soy anti todo eso”. Pero aun así, le gustaba tanto que hasta habían acordado que si la relación amorosa terminaba “yo iba a estar en su vida para siempre”.

El romance de Niurka Marcos y Juan Vidal fue muy intenso

A pesar de todos los ataques que le ha lanzado su ahora ex – tantos que hasta horrorizaron a Osmel Sousa y lo llevaron a insultar él a Niurka Marcos – el actor dominicano no ha eliminado de sus redes sociales ninguna de las fotos y videos que publicó durante su relación y logró evitar pronunciarse negativamente sobre Niurka Marcos, algo admirable considerando lo que ella ha dicho de él.

¿Se reconciliarán? Las emociones entre ellos parecen muy vivas, cosas más raras han pasado, pero la verdad es que en estos momentos probablemente ni ellos lo saben