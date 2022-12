Ivonne Montero sufre severa quemadura en los ojos

Ivonne Montero explicó su severa lesión en los ojos, después de que alarmó a sus seguidores en las redes sociales con una dramática foto y un mensaje en el que reveló que temía haber perdido la visión.

La artista mexicana, ganadora de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”, atendió el llamado de sus preocupados fans y dio detalles de qué le causó el problema oftalmológico y dio cuenta del pronóstico en cuanto a la salud de sus ojos y las recomendaciones médicas.

Ivonne Montero sufre por sus ojos

“Un descuido fatal familia, mándenme buenos deseos”, escribió la artista acompañando una aterradora foto en la que se la veía con un parche inmenso sobre la cara, que tapaba su ojo izquierdo.

Con expresión de mucho dolor, Ivonne Montero se había tomado la foto en el hospital y en las stories pidió oraciones por su salud. Era claro que la situación estaba complicada y que su lesión era delicada.

¿Qué le pasó a Ivonne Montero?

Según fue aclarando, la lesión fue en la córnea y era de cuidado, como todo lo que tiene que ver con los ojos. Lamentablemente, el problema lo causó como ella misma dijo un inexplicable descuido y pudo llegar a ser muy grave.

En unos videos en Instagram, Ivonne Montero explicó que la lesión en su ojo la provocó una lentilla de contacto azul, que utilizó para promover una de sus presentaciones teatrales en el interior de México. En este caso fue la ofra “Busco al hombre de mi vida…Marido ya tuve”, en la que comparte el escenario con Sergio Mayer, Ana Patricia Rojo e Isabella Camil.

La artista contó que como la última vez que los usó, no tenía la solución salina para guardar los lentes de contacto, les puso nada más y nada menos que gotas para los ojos, asumiendo que no habría problema. Lo malo es que esos químicos solo deben ponerse justamente en gotas, no se deben dejar a las lentillas remojando y luego colocarlas así nomás sobre los ojos. El error le causó un gran dolor y llegó a quemarle la córnea.

¿Cómo está Ivonne Montero?

La suerte fue que Ivonne Montero fue de inmediato al médico, donde la trataron. El inicidente fue varios días antes de que lo compartiera en sus redes sociales, por lo que a estas alturas ya está mejor, aunque tiene que ser muy cuidadosa con su vista.

Como todos los tejidos húmedos del cuerpo, los ojos se recuperan rápido en las membranas externas, pero hay que tener cuidado por que lo interno se lleva más tiempo, aunque parece que la querida ganadora de “La Casa de Los Famosos” aprendió bien la lección.

Eso sí, la artista subrayó que el problema no habían sido las lentillas sino ella. “Yo llevo 25 años usándolos sin ningún problema de malestar o infección”, afirmó, dejando claro que el problema fue el asumir que cualquier líquido para los ojos le serviría. Upps!