Ivonne Montero y su hija dan concierto juntas ¿Cómo canta Antonella?

Ivonne Montero y Antonella emocionaron a sus fans al dar concierto juntas. La ganadora de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” y su hija sorprendieron al cantar algunas de las canciones de moda, incluyendo algunas urbanas.

La pequeña, nacida del matrimonio de Montero y el fallecido artista venezolano Fabio Melanitto, demostró que como hija de tigres nació pintita, pues tiene una hermosa voz y una impresionante soltura a la hora de manejar el micrófono y la interpretación. ¡Le quedó todo espectacular!

El concierto de Ivonne Montero y su hija Antonella

La artista mexicana y Antonella compartieron el micrófono por primera vez en una bohemia que organizó Ivonne Montero para sus fans de las redes sociales. El talento artístico de la hija de Ivonne Montero es más que evidente.

La artista puso la pista de las canciones escogidas y con un micrófono casero ella y Antonella cantaron durante más de una hora en una transmisión en vivo a través de Instagram.

El repertorio incluyó temas que ha grabado profesionalmente Ivonne Montero, así como algunas de las canciones de moda de los géneros pop y urbano.

Uno de los momentos más lindos fue cuando la pequeña interpretó “Quédate”, el mega éxito mundial del productor argentino Bizarrap, con el cantautor español Quevedo. El tema estuvo durante seis semanas en los primeros lugares de la lista de popularidad a nivel mundial.

La enfermedad de la hija de Ivonne Montero

La relación entre Ivonne Montero y Antonella es muy estrecha. No solo tienen la conexión clásica de madre e hija, sino que desde que la tuvo, la artista ha sido mamá soltera, pues su papá nunca se ocupó de la pequeña. La familia del venezolano se conectó después de la muerte de Fabio Melanitto, pero el vínculo es lejano y los encuentros esporádicos.

Además, está la enfermedad de la hija de Ivonne Montero las ha mantenido durante muchos días juntas en habitaciones de hospital, donde la pequeña se ha estado recuperando de operaciones, en muchas oportunidades. En otras, ha estado luchando por su vida.

La pequeña nació con un defecto en el corazón, que no le permitirá estabilizarse hasta que su corazón termine de crecer, pues la niña necesita prótesis y se las tienen que ir cambiando a medida de que se va haciendo mayor.

De hecho, el dinero que Ivonne Montero ganó en “La Casa de Los Famosos” lo tiene designado para los tratamientos que le faltan a Antonella. Específicamente, la artista había dicho que lo destinaría pagar una operación de la niña para este año, pero afortunadamente, aun no hace falta.

“En los niños, me explicaban ayer, se trata de retrasar lo más posible porque como es una prótesis obviamente no crece conforme al cuerpo de mi nena y pues va a llegar un momento en que en su crecimiento la valvulita, esta prótesis, va a quedar cortita, entonces en los niños procuran que sea lo más tarde posible para no tener que estar entrando continuamente al quirófano de acuerdo a su crecimiento porque son cirugías a corazón abierto”, explicó.

Mientras esperamos, ojalá que Antonella e Ivonne nos sigan deleitando con su talento.