Gaby Spanic revela los secretos de villana

Gaby Spanic es considerada la reina de las telenovelas. Asimismo, su gran proyección en el mundo del entretenimiento se ha dado por grandes interpretaciones de antagonistas en los melodramas y ahora llega para revelarnos los secretos de villana en el nuevo proyecto que se trae entre manos.

SOY TU DUEÑA – Gaby Spanic como Ivana Dorantes – Capitulos 127 y 128 2020-11-08T15:13:10Z

La actriz venezolana, Gaby Spanic, es un icono de los melodramas y hablar de telenovelas es pensar en su papel emblemático en “La Usurpadora” ahora regresa para contarnos como personificó a la temible “Paola Bacho” y también “Ivana Dorantes ” en “Soy tú dueña” esto será en el reality de televisión “Secretos de villanas”.

Gaby Spanic contará toda su verdad en “Secretos de villanas”

Gaby Spanic abrirá su corazón y contará toda la verdad detrás de sus grandes interpretaciones. “Secretos de villanas” es el nuevo reality producido por el streaming Canela TV la cual tendrá dos temporadas: la primera contará con dos capítulos que mostrarán un encuentro a puerta cerrada con las seis villanas, y la segunda de ocho capítulos donde el sexteto vacacionará en Los Cabos, Baja California.

Saldrá a la luz la verdad detrás de las grandes interpretaciones de los icónicos personajes de los melodramas y los misterios de seis de las villanas más populares de las telenovelas, aseguró People En Español. Junto a Gaby Spanic estarán las actrices Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Aylín Mujica y Sarah Mintz según People en Español.

La actriz venezolana ha inmortalizado grandes papeles de antagonista en los melodramas

“Van a ver que ahí todo el mundo saca el cobre. Aquí no hay guión, hay seis mujeres hablando de todo, de sus parejas, las leyendas urbanas que se dicen de nosotros que no son reales, con un escenario espectacular. Nos van a ver haciendo deportes extremos…Si vamos a un lugar a hacer shopping una no quiere hacer shopping, cuando vamos a montar en camello la otra no quiere porque le da miedo, la otra no quiere hacer cuatrimoto porque se llena de tierra”, comentó Gaby Spanic sobre este proyecto.

Gaby Spanic ya dio un adelanto de las emociones que se vivieron en el primer día de filmación del show además de sentirse a la expectativa por la reacción del público cuando vea a las villanas más icónicas juntas. “Es otra cosa. La gente cuando vea esto en la tele va a decir qué finura, qué clase, qué producción, qué villanas tan espectaculares, tan auténticas, espontáneas. Es muy emocionante, divertido, picoso. La fotografía es espectacular. Estamos en una casa espectacular, estamos preciosas todo el tiempo», comentó Spanic.

Gaby Spanic sigue sorprendiendo con cada gran reto que emprende, hemos conocido su faceta como escritora, cantante y empresaria y ahora también se vuelve una imagen emblemática de los reality show. Recordemos que la venezolana formo parte de la primera temporada de La Casa de Los Famosos y su rivalidad con Alicia Machado hizo que traspasara la pantalla desde AhoraMismo aplaudimos la valentía, empatía y empoderamiento de la actriz venezolana.