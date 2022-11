La Casa de Los Famosos vuelve a las pantallas este 17 de enero a las 7:00 p.m. y solo falta que Telemundo confirme a los nuevos integrantes que dirán presente en la tercera edición de la competencia más famosa de la televisión hispana donde podrán al descubierto la verdadera personalidad de las celebridades.

La Casa de los Famosos 2: Inicia la temporada | Telemundo Entretenimiento

Esta tercera temporada viene cargada de mucha expectativa de lo que va a suceder con los famosos que ingresarán a la competencia, hasta el momento no se tiene ninguna información oficial pero se espera que sean mucho más polémicos que de las ediciones anteriores pero los propios protagonistas del programa han revelado la fórmula para ser los favoritos del público.

Alicia Machado

Video related to descubre la fórmula perfecta para ganar la casa de los famosos

Alicia Machado fue la primera ganadora de la competencia llevándose el respaldo del público y los múltiples elogios que han posicionado nuevamente su carrera en el mundo del entretenimiento por esa razón. “Fue muy positivo. Me gané el cariño de la gente. Ha sido lo más increíble. Yo no me imaginé jamás que había tanta gente en el mundo que yo le caía bien. Vamos, hay unos (seguidores) nuevos que me odiaron y después que me conocieron, les caí bien, y otros que escuchaban de mí, pero no sabía quién era. Eso para mí fue el premio mayor”. Comentó la venezolana en alguna oportunidad ratificando que la autenticidad fue su mejor carta de presentación con el público.

Héctor Sandarti

El animador de esta edición y de las pasadas, Héctor Sandarti, esta muy claro del éxito del programa es por eso que en una oportunidad reveló la verdadera fórmula del show. “Si me preguntaran cuál es el secreto para que te vaya bien en un programa como La casa de los famosos es ser tú mismo. Mientras más transparente, más tú y más genuino seas, mejor te va a ir”, agregó el presentador. Ahora el guatemalteco fue perseguido por la prensa y confesó que la diversidad es la verdadera clave del show. “Tiene que haber de todo un poco, gente polémica, las divas funcionan muy bien, queremos que hayan divas e influencer”. Asimismo habrá que haber “de todo un poco” para que sigue siendo uno de los reality más vistos de la televisión hispana.

Hector Sandarti ¿Quien va a la casa de los famosos 3?

La Casa de Los Famosos nos hizo descubrir el lado más humano de estas celebridades, ahora estamos mas que ansiosos de ver en esta tercera temporada y como será la competencia, esta competencia es la verdadera novela de la vida real y todo puede suceder en un programa que llegó para quesearse.