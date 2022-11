Alicia Machado en contra de la inclusión forzada en el Miss Universo

Alicia Machado es la eterna Miss Universo 1996 siendo el concurso mas importante de belleza en el mundo el cual le dio la oportunidad de obtener un reconocimiento representando a su país Venezuela y logrando abrirse terreno en el mundo del entretenimiento siendo hoy día una reconocida actriz, cantante y empresaria.

Los concursos de belleza han cambiado debido a la gran evolución social y con esto las reglas para incluir mujeres casadas, con hijos y embarazadas donde la organización se encuentra trabajando desde hace varios años en modificar estereotipos, ser más inclusivos y mostrar la diversidad de la mujer pero parece que estas nuevas reglas no fue del agrado de Alicia Machado al principio.

“La organización Miss Universo notificó la decisión de autorizar la participación al certamen internacional de mujeres que están o han estado casadas y/o tengan hijos o se encuentren en estado de gestación, entre las edades de 18 a 28 años, a partir de la edición 72”, dice parte del documento oficial.

Alicia Machado no quiere una inclusión forzada

Inmediatamente los distintos puntos de vista en relación a este caso no se hicieron esperar además de la nueva organización adquirida por una mujer transgénero, Anne Jakkaphong, ha hecho que el concurso esté en el ojo del huracán y Alicia Machado no se quedó callada ante esta situación. “Bueno, si gana una casada, a ver si le dura el marido. Si está embarazada y da a luz durante ese años, quién le cuida al bebé y mínimo (son) tres meses para recuperarte”, dice la supuesta declaración de Machado. Además la venezolana también aseguró que no debe existir inclusión forzada “Creo que la obsesión por la inclusión está desvirtuando algunos conceptos”, siendo esto escrito en una página de certámenes de bellezas en Instagram.

Alicia Machado y su posición en relación a los cambios en los concursos de belleza. La venezolana, Alicia Machado, se encuentra de invitada en el programa “Siéntese quién pueda” y aquí reveló su punto de vista en relación a toda esta controversia que se está viviendo en el concurso de belleza universal. “A que tú le puedes llamar en este momento en los Estados Unidos, inmoralidad, cuando estamos viviendo una transformación donde hay que ser empaticos con todo, en conclusión si nosotras las mujeres estamos abriendo o ya dimos la apertura para que mujeres transgéneros nos acompañen en esta maravillosa aventura de ser mujer”.

Además la venezolana tocó el tema del prostitución en los certámenes de belleza al llegar a la conclusión que todos tienen derecho de hacer lo que desean. “ Hay prostitución en el Miss Venezuela o en cualquier certamen de belleza, no se llama prostitución ahora porque hay una comunidad”. Comentó sin pelos en la lengua en una entrevista íntima con Lucho Borrego.