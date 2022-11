Canciones que dedicó Ricardo Arjona cuando mantenía un noviazgo secreto con Alicia Machado

Alicia Machado estaba en el ojo del huracán cuando sacó a la luz su romance secreto con el rey de la poesía, Ricardo Arjona, la exreina de bella confesó que mantuvo un noviazgo largo y duradero con el cantante guatemalteco el cual fue oculto para evitar focos de la opinión pública.

Alicia Machado confesó en una entrevista con Jordi Rosado que durante su gran camino de la fama hubo muchos amores que marcaron su vida entre ello el vínculo que mantuvo con Ricardo Arjona “Me siento afortunada en mi vida, he tenido hombres que me han amado mucho y yo también”, declaró Machado en la entrevista. Además, declaró que mantiene una excelente relación con su expareja, pues todos se comportaron a la altura.

La venezolana también comentó que el cantante no quería que su noviazgo saliera a la luz pública pasó por muchas crisis y sin caer en detalles explicó que estar al lado de Arjona no siempre fue perfecto, ya que tuvieron “muchas idas y vueltas durante esos años”. Además Alicia Machado fue inspiración para el cantante y aquí van algunos temas que el intérprete le dedicó a la eterna Miss Universo 1996.

Las canciones que Ricardo Arjona le dedicó Alicia Machado

Parece que dos temas muy famosos del cantante son dedicados Alicia Machado, así lo reveló su amiga Elisa Beristain, en el programa Chisme No Like, dos grandes temas del artista tienen nombre y apellido pues Alicia Machado fue musa de inspiración.

La canción “Desnuda” la cual habla de la belleza femenina en todo su esplendor, sin importar color, peso y estatura, mucho se rumora que está letra es una indirecta hacia Donald Trump, quien siempre criticó de mala manera a Alicia Machado por subirse un poco de peso.

Otro tema que Ricardo Arjona le dedicó a la exreina de belleza fue “Santo pecado” el cual narra el amor que puede llegar a sentir un hombre por una mujer con la que un hombre manifiesta su adicción, amor y gusto hacia una chica que se ha convertido en la mujer de su vida.

¿Qué busca Alicia Machado en un hombre ?

Alicia Machado a lo largo de su carrera ha estado muy clara de que es lo que desea para su vida es por eso que la venezolana también habló de su situación sentimental y expresó que le gustaría conocer a personas con profesiones distintas.“No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes”.