Erika Buenfil negocia con Telemundo ¿Será la estrella de La Casa de los Famosos 3?

La actriz mexicana Erika Buenfil tiene a sus fans emocionados con la noticia de que está en negociaciones con la cadena Telemundo. Al menos eso lo que han dicho medios de comunicación sobre el viaje de la llamada reina de TikTok a Miami y su participación en el programa de la mañana “Hoy Día”.

La rubia estrella de las telenovelas mexicanas pasó una semana en el sur de Florida y, a pesar de que intentó decir que estaba combinando el placer con el trabajo, nadie le creyó, pues estuvo en. todo momento con su representante y con colegas de los medios. ¿Será verdad que hay una posibilidad de que participe en “La Casa de los Famosos”?

Erika Buenfil tiene millones de fans en las redes

Cuando Televisa le informó a Erika Buenfil que no le renovaría el contrato exclusivo que tenía desde hacía décadas, la actriz ha contado que el mundo se le vino encima. Entonces, acudió a YouTube para intentar abrirse camino en las redes sociales.

Su idea inicial fue hacer videos de cocina, compartiendo con sus fanáticos algunas de sus mejores recetas. De hecho, su canal se llama “Sazonando con la Buenfil”. La recepción fue positiva, pero nada la preparó para lo que se vendría.

Pechugas al limón.

El poder de TikTok en la vida de Erika Buenfil

La artista mexicana se metió en TikTok porque su hijo Nicolás le empezó a hablar de la red social y quería ver en qué andaba. Como muchas mamás, comenzó a ver e interesarse para tener cosas que hablar con el adolescente. Sin embargo, resultó que su Erika Buenfil se convirtió en un fenómeno.

Hoy en día, la actriz es una de las tiktokers de habla hispana con más seguidores – supera los 15 millones – y tiene el orgullo de decir que tiene fanáticos de todas las edades.

Erika Buenfil podría ir a La Casa de los Famosos 3

La carrera de la artista se ha desarrollado en su totalidad en Televisa. Desde que llegó a la Ciudad de México cuando era adolescente, Erika Buenfil había estado contratada exclusivamente en esa empresa. Allí hizo telenovelas como “Marisol”, “Carita de Ángel”, “Amores verdaderos” y más recientemente “Vencer al pasado”.

Actualmente, la actriz se prepara para participar en “Perdona nuestros pecados”, la nueva producción que prepara Televisa para 2023. Erika Buenfil la estaría protagonizando con Jorge Salinas.

PERDONA NUESTROS PECADOS CONFIRMAN A ERIKA BUENFIL Y JORGE SALINAS

Sin embargo, al no tener contrato de exclusividad, Erika tiene la posibilidad de al terminar ese proyecto ir a Telemundo.

A los productores de “La Casa de los Famosos” les interesa muchísimo tener un elenco de celebridades muy populares para la tercera temporada. Se ha hablado de que están negociando con muchos posibles concursantes. Además del nombre de Erika Buenfil, también se están mencionando los de Alfredo Adame, Marjorie de Sousa, la Tigresa de Oriente, Frida Sofía y otros famosos con historias complicadas.

La segunda temporada del reality, en la que Ivonne Montero fue la ganadora, tuvo más rating que la primera, así que se entiende que quieran seguir superándose. La forma de lograrlo es con artistas famosos. ¿Lograrán convencer a Erika de que participe?