Marjorie de Sousa “bendice” a Alicia Machado

Sorpresa causaron las declaraciones de la actriz venezolana Marjorie de Sousa tras ser consultada sobre las críticas que realizó en su contra Alicia Machado a su rol como madre, al no permitir que su hijo comparta con su padre.

“Yo creo que uno no puede opinar de la vida de los demás, porque uno no sabe lo que pasa cada ser humano. Yo le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarme de alguna forma”, explicó De Sousa en entrevista con Televisa. “Yo la bendigo”, afirmó refiriéndose a Alicia Machado.

VIDEO:MARJORIE DE SOUSA LE RESPONDE A ALICIA MACHADO

Fue durante un capítulo del reality show La Casa de los Famosos, donde la ex reina de belleza, Alicia Machado, criticó duramente a su compatriota. “No puedes quitarle a un hijo el derecho de tener a su papá, así el padre sea como sea. Ella se ha conseguido un tipo con dinero y poder que es el que le ha pagado todos los abogados y el que le ha ayudado a hacerle la cochinada al papá del niño”, declaró Machado, de 44 años.

VIDEO:ALICIA MACHADO CRITICA A MARJORIE DE SOUSA





Play



Alicia Machado critica duro a Marjorie de Sousa | El Colador | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Alicia Machado habló sin pelos en la lengua de la actriz Marjorie de Sousa y sus decisiones respecto a la paternidad de Julián Gil. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT EL Colador El Colador ofrecerá noticias exclusivas sobre lo más destacado dentro de los programas de telerrealidad más competitivos de… 2021-10-11T19:59:50Z

Según Machado el actuar de la actriz con el padre de su hijo es una bajeza. “Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo. En mi vida pondría yo a mi hija en esas circunstancias. No puede ser que tu idolatría te enferme de esa forma, porque eso es lo que ella tiene”, añadió con molestia en la oportunidad.

Por su parte De Sousa, de 41 años, se mostró muy tranquila y enfatizó que no le interesa entrar en problemáticas. “Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí yo lo tomaré en cuenta y haré caso, y cuando son cosas que no me importan ¡anda olé, me retiro!”, exclamó divertida, tras explicar el porqué de su actitud.

“Si te enganchas pierdes, y estamos en un proceso de aprender y avanzar, entonces si te enganchas retrocedes y yo no estoy para eso, demasiado he vivido como para amargarme por tonterías”, enfatizó.

La actriz realizó sus comentarios sobre Machado durante un evento en Miami, donde entregó 500 certificados de mamografías gratis en conjunto con una organización que lucha contra el cáncer de mama.

En el evento recibió las llaves de la Ciudad de Miami y fue nombrada Ciudadana Distinguida por la Alcaldesa de Miami Dade: Daniela Levin Cava, y el comisionado Kionne L. McGhee.

Ante el gesto de las autoridades, De Sousa se mostró feliz y agradecida. Además dio las gracias a los televidentes por ver la telenovela La Desalmada, que transmite la cadena Univisión, y en la cual De Sousa da vida a la malvada Julia.

“Nos ha ido increíble, la semana pasada llegamos a los 4.2 millones de encendidos, eso significa que son millones y millones de personas viendo el proyecto, en nombre de mis compañeros ¡gracias!”, declaró emocionada tras revelar que está muy motivada con el melodrama.

“La gente tenía ganas de ver una historia rosa, la gente tenía ganas de enamorarse, de odiar a la mala, estamos un poco cansados de tanta matazón. Nosotros como artistas también queríamos este tipo de historias”, concluyó.