¿Daniella Navarro llegará a la gran final?

Daniella Navarro sigue a salvo dentro de la competencia y ahora parece que las emociones dentro de la casa se encuentra a flor de piel y todo indica que las celebridades comienzan a realizar sus estrategias de manera individual y Navarro quiere llevar a cabo otro plan para permanecer segura.

Daniella Navarro ha demostrado desde el primer momento de la competencia que tiene todas las herramientas para llegar a la gran final y por eso ha permanecido dentro de la casa a salvo pero la venezolana se está planteando cambiar un poco su personalidad para seguir a salvo y de esa manera evitar que sus compañeros la nominen para que abandone la casa.

Daniella quiere cambiar de estrategia para llegar a la gran final

“¡Tengo que empezar a jugar!” Son las palabras que se repite Navarro cuando se encuentra pensando que estrategia debe utilizar para seguir en el juego. Todo indica Toni Costa y Juan Vidal están usando su personalidad a su favor y ambos han demostrado que son unos grandes estrategas porque no se dejan llevar por las emociones sino mantienen una postura de confianza que le ha permitido estar seguros.

“Tengo que entender que esto más allá de la autenticidad y la personalidad es un juego” fueron las palabras sinceras de Navarro sobre su desenvolvimiento dentro de la competencia. Asimismo, la venezolana se cuestionó utilizar la manipulación y la mentira como lo han hecho algunos de sus compañeros como una manera de permanecer seguros dentro de la competencia aunque Navarro se siente amenazada por Nacho Casano y Lewis Mendoza los cuales según la desean sacar del juego.

Daniella Navarro quiere realizar una buena estrategia

“Yo tengo que apartar mi sentimentalismo, no le ha importado mi objetivo que estoy aquí por mi hija, entonces a mi tampoco me tiene que importar. Me siento súper mal porque no me gusta decir mentiras (…) pero hay que empezar a jugar”. Fueron las palabras de Navarro sobre su rol dentro de la casa aunque ha desempeñado un puesto muy bien porque eso le ha permitido estar a salvo por diez semanas y todo indica que llegará a la gran final.

Daniella y Zerboni se encuentran más unidos que nunca | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Las alianzas en 'La Casa de los Famosos 2' cada vez son más confusas y no se sabe quién es de verdad honesto, por lo que ha sorprendido lo amistosos y cercanos que se han dejado ver Daniella Navarro y Salvador Zerboni. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook:… 2022-07-08T14:50:28Z

Daniella Navarro no tiene miedo de expresar, defender y apoyar su punto de vista y su extrovertida personalidad ha hecho que sea un punto de referencia de lealtad y autenticidad. Asimismo, Navarro se siente alejada y rechazada por su grupo y esto ha hecho que la venezolana se cuestione como es su desenvolvimiento dentro del reality de Telemundo. Las redes sociales opinaron sobre este tema y parece que hay comentarios encontrados. “ Cual buena gente… ya sal”, “ eres lo mejor, eres auténtica y única. Te amooooo eres la ganadora”, “pobrecita ella es tan buena siempre” son algunas de las reacciones de los fanáticos.