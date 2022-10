Daniella Navarro entró a La Casa de los Famosos por su psiquiatra

Si no fuese por su psiquiatra, Daniella Navarro nunca habría entrado a “La Casa de los Famosos“, no habría cobrado una popularidad impresionante entre el público de habla hispana a nivel internacional y, lo que habría sido más triste, no habría conocido a Nacho Casano.

Parece mentira que esos tres meses que le cambiaron la vida a la artista venezolana pudieron haber transcurrido de una forma totalmente diferente por algo que estaba totalmente fuera de su control.

Las pruebas para entrar a “La Casa de los Famosos”

Según contó Navarro en una entrevista con la revista People en Español antes de ofrecerle un contrato a un artista para que participe en “La Casa de los Famosos”, Telemundo pide una serie de requisitos que incluyen exámenes médicos.

Tiene toda la lógica del mundo, para evitar sustos con problemas de salud, la cadena estadounidense debe asegurarse de que los participantes en su reality más exitoso tengan las condiciones físicas necesarias para aguantar tres meses de encierro.

Pero también hacen evaluaciones de salud mental. Los participantes han confesado que ese es el principal desafío durante ese tipo de experiencias, pues el aislamiento del día a día genera mucha ansiedad y preocupación. Incluso, algunos de los que han estado no solo en “La Casa de los Famosos” si no en otros programas parecidos como “Big Brother” confesaron que sufrieron depresión también.

Daniella Navarro tuvo severos problemas de salud mental

La artista contó que en 2021 las muertes de su sobrino y de su abuela convirtieron una depresión de bajo grado en una severa. “Yo venía con una depresión que no quería afrontar y hasta que perdí a mi sobrino fue que me di cuenta que tenía que pedir auxilio”, declaró.

Llegó a estar tan mal que”Antes de ir a La casa te hacen pruebas psicológicas, y tienen que hablar con mi psicólogo y mi psiquiatra. Dije: ‘no voy a pasar la prueba'”, recuerda Navarro. “Pero cuando vi el informe de mi psiquiatra se me salieron las lágrimas, porque dijo: ‘Daniella está más que lista”., los especialistas le recomendaron a Daniella Navarro pasar una semana en una unidad psiquiátrica, pero que prefirió seguir el tratamiento en casa con su hija.

Al conocer su historial médico, los productores de “La Casa de los Famosos” requirieron que los especialistas de salud mental que la tratan opinaran si estaba en condiciones de afrontar los retos psicológicos de un programa así.

La luz verde del psiquiatra de Daniella Navarro

“Antes de ir a ‘La Casa’ te hacen pruebas psicológicas, y tienen que hablar con mi psicólogo y mi psiquiatra. Dije: ‘no voy a pasar la prueba’. Pero cuando vi el informe de mi psiquiatra se me salieron las lágrimas, porque dijo: ‘Daniella está más que lista”, recordó la actriz sobre esas semanas antes de recibir el contrato de Telemundo.

El resto es historia y Daniella Navarro está orgullosa de la forma en la que ha manejado las situaciones extremas que le ha puesto la vida, pues según afirmó: “Todas estas experiencias me han hecho una mujer más fuerte, más valiente. Soy una mujer que entiende que la vida no es un día más, sino un día menos”.