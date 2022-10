Daniella Navarro y una temida semana en un hospital psiquiátrico

La actriz venezolana Daniella Navarro ha hecho dramáticas confesiones, entre ellas la vez que su psiquiatra quiso hospitalizarla, ante una severa crisis de salud mental que puso en peligro su vida y su carrera.

La finalista de “La Casa de los Famosos” dejó a muchos con la boca abierta al contar cosas tan íntimas, pero tan importantes para cualquiera que haya pasado por lo mismo, o quiera conocer un poco más sobre el infierno que puede pasar alguien cuando está en una situación similar.

Daniella Navarro sufrió una gran depresión

En una entrevista con la revista People en Español, la actriz contó el pasaje más oscuro de su vida y que pudo superar gracias a sus médicos, el apoyo de su familia y su conexión con su hija.

“Yo venía con una depresión que no quería afrontar y hasta que perdí a mi sobrino fue que me di cuenta que tenía que pedir auxilio”, recordó Daniella Navarro al recordar los oscuros meses que pasó en 2021.

“Sí, me diagnosticaron con una depresión severa y me habían recomendado que me internara por siete días (en una unidad psiquiátrica)”, reveló. Se negó radicalmente por su hija.

Afortunadamente, logró superar la situación en casa, aunque siguió en tratamiento psicológico y psiquiátrico. No todos lo logran, pero ella adjudica su estabilidad a su hija y a su sentido de responsabilidad por toda su familia. “Mi hija ha sido mi fortaleza y yo soy el bastón de todos ellos”, indicó.

Las muertes que aplastaron a Daniella Navarro

La artista había contado en “La Casa de los Famosos” que cuando era pequeña fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo materno, el papá de su madre.

“Una de las peores etapas de mi vida fue ser abusada por mi abuelo y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto, y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón. Me lo guardé hasta mis 25 años”. Daniella Navarro.

Sus dos matrimonios terminaron en divorcio, dejar Venezuela y convertirse en madre soltera fueron situaciones que no la ayudaron a manejar su salud mental, pero lo que la rompió fue perder a dos personas esenciales en su vida.

Primero falleció el sobrino de Daniella Navarro. “Nació con una bacteria que se le alojó en las caderas. Esa bacteria se le alojó en el fémur. Lo operaron varias veces. Murió con 24 años. Fue un guerrero”, explicó Carlota, la madre de Daniella. Luego, en Venezuela, se fue su abuela más querida.

Daniella Navarro revela cómo superó su depresión

“Busqué ayuda. Tuve que ir a terapia, hacerme tomografías, todo lo que te puedes imaginar, indicó.

Afortunadamente, la salud mental de Daniella Navarro está fuerte gracias a su trabajo intenso. La mayor prueba de ello fue que salió estable de una experiencia tan dura como “La Casa de los Famosos”.