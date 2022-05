La Casa de Los Famosos: Cristina Eustace le responde a Manelyk ¿Qué se dijeron?

La Casa de Los Famosos es la competencia que pone en la opinión pública la vida de los famosos. Manelyk González explotó a través de sus redes sociales por la nominación de su compañero Luis “Potro” Caballero. Por su parte, la influencer mexicana no perdió la oportunidad para lanzar una fuerte critica a sus excompañeros de la pasada edición de la competencia más famosa de la televisión hispana y la cantante Cristina Eustace decidió enfrentarla.

La Casa de Los Famosos: Manelyk critica a sus excompañeros

Manelyk es conocida en el mundo de la televisión por su personalidad explosiva y sensual y ahora decidió romper el silencio con sus más de 12 millones de seguidores y aseguró que los nuevos participantes son como unos “muebles” esto para dar a entender que no hacían nada dentro del reality de Telemundo . “Lo único que hacían era leer la biblia”. Comentó Mane sin pelos en la lengua sobre sus compañeros en la pasada edición de La Casa de Los Famosos.

Manelyk hizo una petición y es que el público tiene la decisión de sacar a la gente aburrida de la compentecia. Por otro lado, La Casa de Los Famosos sigue dando mucho de que hablar porque esta nueva temporada esta cargada de emociones, dramas, polémicas y romance y Mane no perdió la oportunidad para demostrar su molestia y decidió apoyar a su amigo y colega. Además, de revelar que sino fuera por ella y Alicia Machado la primera temporada hubiera sido aburrida.

Cristina Eustace responde a todas las criticas hechas por Mane

La cantante mexicana, Cristina Eustace, tras escuchar estas polémicas declaraciones no se quedó callada y decidió responderle. “Que leas o no la Biblia, eso no te hace menos o más divertido, los tres que llegamos a la final en la edición pasada leíamos la Biblia”, comentó Eustace al hacer referencia que la religión no depende define el estado de animo de nadie.Por otro lado, hoy es un día decisivo y veremos si el público no vota por la salida de “Potro”y se calma la molestia de González, cada día la competencia va generando mucha polémica en las redes sociales.

El pleito no terminó ahí, Manelyk, aseguró que Eustace llegó a la final solo por relleno. “Llegaste a la final porque necesitaban plantitas que adornaran a la ganadora que estaba elegida desde el principio y entre más ‘X’ fueran las plantitas más espectacular se iba a ver la ganadora”, aseguró Mane en sus redes sociales. Por otra parte, Cristina Eustace respondió “¡Madre mía que tanta soberbia!” Además de revelar que fue una injusticia que metieran a Mane a la mitad del programa porque sabía cómo era la estrategia del juego.

La Casa de Los Famosos pone a prueba la verdadera personalidad de las celebridades a estar sin contacto con el mundo exterior y conviviendo 24/7. En la primera temporada Alicia Machado fue la ganadora de la competencia, de segundo lugar quedó Manelyk González, en la tercera posición, Kelvin Rentería, cuarta posición, Cristina Eustace y de último, Pablo Montero.