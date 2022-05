Brenda Zambrano y Luis “Potro” Caballero: su primera pelea en la competencia

La Casa de Los Famosos 2 cada día saca a la luz la grandes diferencias de las celebridades, no debe ser nada fácil estar conviviendo 24/7 de dentro de una casa, vigilados y alejados del mundo exterior. Aunque Brenda y “Potro” ya han tenido roces en el pasado, ahora se van hasta los gritos en el famoso reality que pone al descubierto la verdadera personalidad de los participantes.

Brenda le grita a Potro y este la manda a callar

Todo esto se originó durante una de las pruebas de La Casa de los Famosos con la que debían cumplir los habitantes para poder obtener los beneficios y así, realizar las compras semanales . Esta tuvo un pequeño cambio de reglas, lo que provocó la confusión de los participantes y que no tuvieran en claro que debían hacer. Mientras trataban de entender Zambrano le gritó a Potro y este respondió inmediatamente que se callara, situación que se salió del control e hizo que ambos se sintieran enojados.

Brenda no se queda callada y le reclamó a su compañero la manera tan grosera y déspota que dijo que se callara, tanto fue su molestia, que la discusión se fue a los gritos, lo que originó que Natalia Alcocer se colocara en el medio para hacer entender que su conducta no es la más adecuada dentro de la competencia. A su vez, Alcocer quiso lograr entrar en razón a Potro al aconsejarle que fuera más tolerante y que debía ser consciente a la hora de dirigirse a una mujer a lo que el también cantante respondió que esa situación no es una cuestión de género. “ Es la misma falta de respeto tanto como de hombre como de mujer”, fueron las declaraciones de Potro tras los hechos sucedidos.

Natalia Alcocer trata de entrar en razón tanto a Potro como a Zambrano

Por otro lado Natalia quiso entrar en razón a la celebridad conocida por su participación en “Acapulco Shore” pues esta situación hizo que Luis “Potro” Caballero entrara en la lista de nominados de la semana, “ no entiendo porqué se cobijan en el pe** solo por ser mujer” haciendo referencia que su grito no tuvo nada que ver porque Brenda sea mujer sino que fue un impulso a una falta de respeto debido al momento que Zambrano le gritó.

Natalia Alcocer no perdió la oportunidad también para hablar con Brenda Zambrano pero ella se encontraba muy enojada por lo sucedido y que Potro no tenía por qué callarla ni aguantar su actitud, debido a que ya lo conocía del pasado, en ese momento, Alcocer aseguró que era normal que tuvieron ese tipo de encontronazos debido a que ellos eran como hermanos, pues Zambrano negó rotundamente cualquier tipo de relación y aseguró que ellos sólo son compañeros de trabajo.

Esta situación ha hecho que haya mucha tensión dentro de La Casa de Los Famosos y hoy descubriremos quién será la celebridad salvada de eliminación, cada semana la situación se pone tensa en la competencia más famosa de la televisión hispana