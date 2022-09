Cristina Eustace revela su secreto para estar flaca

Cristina Eustace es una de las artistas del momento que está demostrando que es la mejor cuando de retos se trata y esto por su participación en Top Chef VIP. La mexicana ha sabido ganarse el paladar del jurado así como el cariño del público, aunque también hemos visto el gran cambio físico que ha tenido la cantante y aquí te revelamos el secreto de su nueva figura.

Cristina Eustace logró la cuarta posición y también obtuvo tres millones de votos por parte de los fanáticos en La Casa de Los Famosos. La mexicana ha sabido cómo mantenerse al margen y fiel a su talento demostrando que es una mujer de retos y eso lo está demostrando en el reality show de cocina de Telemundo.

Cristina Eustace comparte el secreto de su nueva figura

A través de su cuenta de Instagram también vemos su faceta como influencer donde comparte con sus fanáticos sus secretos de belleza y también todos sus proyectos. Asimismo, hemos conocido su impecable voz desde que se dio a conocer en el show “Objetivo Fama” y luego ‘Viva El Sueño’, su música y talento hizo que obtuviera un puesto en el género regional mexicano. Ahora Eustace comparte sus secretos para mantenerse guapa y joven y nos mostró los productos que utiliza.

La cantante ha demostrado que tiene un cuerpo enviable y también decidió revelar su secreto, el cual, se trata de sus propios productos para adelgazar con su marca personal y son unas cápsulas para el control de peso a base de plantas e ingredientes orgánicos que son beneficiosos para la salud.

Eustace es una empresaria y con su marca personal que lleva su mismo nombre ha dedicado a sacar productos para su el cuidado del cuerpo, como cremas y aceites beneficiosos para el rostro. Asimismo, la mexicana se ha enfocado en cultivar su cuerpo y de esa manera utilizar sus propios productos siendo la modelo y nosotros los testigos de los grandes cambios que ha tenido.

Cristina Eustace y su gran experiencia dentro de La Casa de Los Famosos

CRISTINA EUSTACE, ARREPENTIDA DE ESTAR EN UN REALITY SHOW | ENTREVISTA La cantante @Cristina Eustace promociona su nuevo sencillo dedicado a las personas que en silencio sufren depresión, también aprovechamos para platicar con ella sobre su experiencia sobre LCDLF. Checa lo que nos dijo Siguenos en redes sociales facebook.com/radargrupero instagram.com/radargrupero #cristinaEustace #LCDLF #RadarGrupero 2022-03-19T02:30:10Z

Cristina Eustace es una mujer que ha demostrando que no oculta nada manteniéndose alejada del escándalo y muy cercana a sus seguidores. Además de ser una excelente cantante y empresaria también nos demuestra su lado más humano en sus redes sociales por eso tras su participación en La Casa de Los Famosos en el año 2021 la mexicana confesó que lo más difícil fue estar alejada de su hijo. “Fue un programa muy rudo, muy intimidante, muchas maneras… si estuvo muy fuerte pero salí con mucho ataque, ha sido muy difícil pero no me rajo comadre”‘comentó en esa oportunidad